Käserei in Holtsee: Großer Feuerwehreinsatz bis in den Abend

Mehrere Feuerwehren aus den Umlandgemeinden und Einsatzkräfte des Löschzugs Gefahrgut waren am Donnerstag fast den ganzen Tag in der Käserei in Holtsee im Einsatz. Dort war am Vormittag ein Säurebehälter beim Verladen umgekippt.