﻿Kommt der neue Flugzeugträger „Queen Elizabeth“ in die Ostsee?

Die Royal Navy will in den kommenden Wochen Flagge zeigen. Der neue Flugzeugträger „Queen Elizabeth“ ist zu einem mehrwöchigen Einsatz in „nördliche Gewässer“ ausgelaufen. Auch die Ostsee wird in der Reiseplanung erwähnt. Ob das Schiff aber tatsächlich kommt?

Der britische Flugzeugträger „Queen Elizabeth“ ist in der Nordsee im Einsatz. Auch eine Fahrt in die Ostsee wäre denkbar.

Kiel. Eigentlich hatte sich Hamburg auf den ersten Besuch des Flaggschiffs der britischen Marine gefreut. Doch der Besuch des Flugzeugträgers „Queen Elizabeth“ wurde wieder aus der Planung genommen. Nun könnte der Träger Kurs auf die Ostsee nehmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Donnerstag hatte das 65 000 Tonnen verdrängende Kampfschiff seinen Heimathafen Portsmouth verlassen – durch die Straße von Dover ging es in die Nordsee. Dort soll das Schiff seine Flugzeuge und Hubschrauber an Bord nehmen. Im Anschluss soll die „Queen Elizabeth“ dann laut Mitteilung der britischen Marine an der „Operation Achillean“ teilnehmen. Dabei wird der Verband eng mit Verbündeten der „Joint Expeditionary Force“ (JEF) zusammenarbeiten. Das nährt Spekulationen über einen Einsatz in der Ostsee.

Sechs Ostsee-Staaten am Einsatz beteiligt

Die JEF ist ein Zusammenschluss von zehn nordeuropäischen Nationen, darunter die Ostseeanrainer Dänemark, Schweden, Finnland, Estland, Lettland und Litauen. Traditionell besuchen britische Schiffe bei diesen Manövern die baltischen Staaten und auch Dänemark. Aktuell übt ein Nato-Einsatzverband mit Einheiten aus Norwegen, den Niederlanden und Dänemark in der Ostsee.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Der Einsatz eines Flugzeugträgers dieser Größe macht in der Ostsee eigentlich überhaupt keinen Sinn. Es gibt rund um die Ostsee genügend Flugplätze an Land, von wo aus man Flugzeuge einsetzen kann“, so Johannes Peters vom Institut für Sicherheitspolitik an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (ISPK).

Der jetzt begonnene Einsatz der „Queen Elizabeth“ baue auf einer Reihe von Übungen mit JEF-Verbündeten für die Royal Navy auf. Dazu gehörten auch Seepatrouillen in der Ostsee, heißt es in der Mitteilung der Marine. Die „Queen Elizabeth“ wird ein Geschwader Kampfjets vom Typ „F-35B Lightning“ an Bord haben. Zusätzlich sind Hubschrauber von vier Geschwadern der britischen Marineflieger dabei.

Briten hatten bereits Träger in der Ostsee

Die Royal Navy hatte allerdings wiederholt die älteren Träger zu Übungen in die Ostsee geschickt. Zuletzt fuhr 2009 der inzwischen ausgemusterte Flugzeugträger „Illustrious“ nach Tallinn in Estland. Damals war Russland noch Partner der Nato.

2022 sieht das anders aus. Russlands Marine beschäftigt gerade wieder die britische und die dänische Marine. Das russisches Marineforschungsschiff „Admiral Vladimirsky“ kreuzt vor der Küste Schottlands, und ein russisches Marineschiff ist am Montag an Kopenhagen vorbei in die Ostsee gefahren.

„Die Marine wird von Russland ganz besonders als Mittel zur Machtprojektion genutzt“, so Peters. Der Abschuss einer Interkontinentalrakete des Typs „Bulava“ von dem neuen russischen Raketen-U-Boot „Generalissimus Suvorov“ etwa gehört dazu. Der Zeitpunkt unmittelbar vor den Wahlen in den USA sei natürlich ein „seltsamer Zufall“ gewesen, so Peters.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

In der Ostsee hatte im Sommer bereits die Entsendung des 41 000 Tonnen verdrängenden US-Angriffsschiffs „Kearsarge“ für Aufsehen gesorgt. Es war das größte Schiff der USA seit mehr als 30 Jahren in der Ostsee. Ob nun die „Queen Elizabeth“ diesen Rekord übertrifft, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Es wäre dann ein politisches Zeichen in Richtung Ostsee-Partner, so Peters. Für Kampfhandlungen seien so große Schiffe „ein leichtes Ziel“, so der Wissenschaftler.

Verfolgen lässt sich die Fahrt des 65 000 Tonnen verdrängenden Schiffes im Internet nicht mehr. Am Freitag hat der Kommandant der „Queen Elizabeth“ westlich der niederländischen Hafenstadt Rotterdam das automatische Identifikationssystem deaktiviert.

Schiff passt unter den Brücken durch

Nautisch gibt es für den Träger kein Hindernis bei der Fahrt in die Ostsee. Höhe und Tiefgang der 284 Meter langen und 73 Meter breiten „Queen Elizabeth“ sind für die Fahrt durch den Belt geeignet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die beiden neuen Flugzeugträger der Royal Navy sind so konstruiert, dass sie auch unter der alten Forth-Brücke im Firth of Forth in Schottland hindurchpassen. Dieses Bauwerk hat eine Durchfahrtshöhe von 47 Metern. Die dänischen Brücken im Großen Belt erlauben sogar ganze 65 Meter.