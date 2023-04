Kommt der Wahlkampf auf Touren?

Eine neue Volksinitiative könnte dem Kommunalwahlkampf ein unverhofftes Thema bescheren - und CDU und Grüne in Bedrängnis bringen. Die Motorradsaison wird von einem tödlichen Unfall überschattet. Ein ehrlicher Finder in Kiel macht uns Hoffnung. Mehr dazu in der „Post aus dem Newsroom“.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Zufall oder nicht: Mitten im Kommunalwahlkampf ist heute eine neue Volksinitiative an den Start gegangen, die sozusagen in eigener Sache kämpft. Es geht um die Zukunft der direkten Demokratie im Norden. „Rettet den Bürgerentscheid“, lautet das Motto und man ahnt: Das breite Bündnis, das diese Initiative trägt, fürchtet um die Einflussnahme der Bürger und wehrt sich gegen die von der schwarz-grünen Koalition im Landtag beschlossene Reform. Die schränke die Rechte der Bürger zu stark ein, argumentieren die Kritiker, die in den kommenden Wochen Unterschriften sammeln wollen. Und das - wie gesagt - mitten im Wahlkampf, der damit ein durchaus kommunalpolitisch brisantes Thema bekommt, das CDU und Grüne vermutlich nicht schmecken wird. Ihre Wahlkämpfer müssen jetzt womöglich an den Ständen erklären, warum die Hürden für Bürgerentscheide höher geworden sind. Insbesondere für die Grünen könnte das unangenehm sein. Sie gehörten eigentlich immer zu den großen Verfechtern direkter Demokratie.

Rennradfahrer blicken eher kritisch auf sie. Aber die Sonne lockt jetzt auch wieder die Motorradfahrer auf die Straßen. Der Start in die neue Saison wird von einer traurigen Nachricht überschattet. Bei einem Unfall in Hoffeld im Amt Bordesholm ist gestern Abend ein 20-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Die Ursache für den Unfall auf einer kurvigen und schmalen Kreisstraße ist noch nicht geklärt.

Auch diese Meldung ist alarmierend - auch wenn sie viele möglicherweise gar nicht überraschen wird. Die rasante Zunahme der E-Scooter schlägt sich auch auf die Verkehrsstatistik nieder. Die Zahl der Unfälle mit den flotten Dingern hat sich verdoppelt. Darüber, dass die E-Scooter eine praktische Erfindung sind, muss vielleicht nicht lange gestritten werden. Aber der Hinweis sei erlaubt, dass Übermut auf dieses Gefährten sehr schnell bestraft werden kann.

Weil es ohnehin genug schlechte Nachrichten gibt, dürfen die guten Nachrichten sehr gern besonders erwähnt werden. Zum Beispiel die über einen besonders ehrlichen Finder. Die Geschichte geht so: Der junge Kieler hatte sich aus einer der inzwischen beliebten „Zu-verschenken-Kisten“ bedient. Das sind diese Pappkartons, in denen die Leute alles reinpacken, was sie nicht mehr haben wollen, was sie aber zu schade zum Wegschmeißen finden. Das wird dann gern vor die Tür gestellt. Irgendjemand nimmt es fast immer mit. Der junge Kieler hatte sich ein Buch geschnappt, blätterte es durch - und fand einen Haufen Geldscheine. Waren die nun auch zum Verschenken? Schwierig! Der Finder erwies sich jedenfalls als wirklich nett und brachte das Geld zur Polizei.

Nachrichtenüberblick in Kürze





Bild des Tages





Meeresbiologin Angela Stevenson taucht an einer Seegraswiese in der Kieler Förde. © Quelle: Axel Heimken/dpa

Diese Gärtner gibt es nur im Norden: Beim Anpflanzen von Seegras an der Ostseeküste setzen die Forscher des Geomar Helmholtz Zentrums für Ozeanforschung auch auf Laien, die extra dafür ausgebildet werden. Geplant seien zwei Kurse Anfang Mai und Anfang Juli bei Maasholm an der Schlei, sagte die Wissenschaftlerin und Taucherin Angela Stevenson. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Meine Lieblingsgeschichte

Meist gelesen auf KN-online

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr

Bodo Stade, stellvertretender Chefredakteur





Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.