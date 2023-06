Kommt jetzt das Waffenverbot in Bahnhöfen?

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Seit der tödlichen Messerattacke von Brokstedt ist viel darüber diskutiert worden, welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Der Vorstoß, mit dem Schleswig-Holstein und Hamburg jetzt die Bundesebene betreten, könnte ein wirklicher Schritt hin zu mehr Sicherheit sein. Ein Waffenverbot in Bahnhöfen - und damit zwangsläufig auch in Zügen - steht kommende Woche auf der Tagesordnung der Innenministerkonferenz in Berlin. Sabine Süttlerin-Waack und ihr Kollege Andy Grote dürften gute Argumente haben, um ihren Vorschlag durchzubringen. Allerdings ist es auch dann noch ein weiter Weg von der politischen Debatte hin zu einer handfesten Regelung, die am Ende vom Staat auch vor Ort durchgesetzt und kontrolliert werden muss. Brokstedt mahnt, dass wir nicht da lockerlassen sollten.

Es ist ein Paukenschlag für die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft und die Nobiskrug Werft in Rendsburg. Nach Informationen von KN-online ist die Stelle des Geschäftsführers plötzlich frei. Philipp Maracke verlässt das Unternehmen. Wie es mit der Geschäftsführung weitergeht, hängt jetzt vom Inhaber Lars Windhorst ab. Er ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den bisherigen Geschäftsführer, heißt es.

Eigentlich kann nicht mehr viel schiefgehen. Nach dem Sieg gestern Abend ist dem THW Kiel der Meistertitel kaum noch zu nehmen. Und trotzdem: Wir wollen uns nicht zu früh freuen. Heute Abend muss erst einmal der Verfolger ran. Zwei Szenarien gibt es. Erstens: Sollte Magdeburg gegen Stuttgart patzen, wäre schon vor dem letzten Spieltag für die Zebras alles klar. Zweitens: Sollte Magdeburg gewinnen, wovon auszugehen ist, müsste sich der THW mit dem offiziellen Jubel bis zum letzten Spieltag am Sonntag gedulden. Wirklich zittern müssen wir aber so oder so nicht: Der THW hat einen so satten Tore-Vorsprung, dass wir uns jetzt schon freuen können - zumindest klammheimlich.

Nachrichtenüberblick in Kürze





Neues aus der Gastro-Szene





Bild des Tages

Das vielleicht beste Eis der Welt verkauft Gerrit Scheller bei „Eis Müller“ in Eckernförde auch mal selbst. Meistens aber arbeitet er hinter den Kulissen, in der „Hexenküche“ der Eisdiele Eckernförde. © Quelle: Andrea Bracht

Weltmeistertitel für Eis aus Eckernförde – das wäre was. „Eis Müller“-Eckernförde hat sich beworben. Ob es bald auch einen Eiswagen in Eckernförde gibt und welches Eis das beste Eis der Welt ist, verrät Inhaber Gerrit Scheller.





Hör-Tipp des Tages

Unser Podcast „Holstein eins zu eins“ ist natürlich immer hörenswert. Dieser aber hat mir besonders gut gefallen. Als Gast ist diesmal unser Lokalchef Kristian Blasel dabei, der uns im Gespräch mit Andreas Geidel Einblick in die Debatte rund um die Planungen für ein neues Holstein-Stadion gibt.





Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr

Bodo Stade, stellvertretender Chefredakteur





Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.

KN