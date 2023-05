﻿FDP und SSW klagen gegen Einschränkung kleiner Parteien

Kiel. „Der Demokratieabbau muss gestoppt werden“: FDP und SSW im Landtag haben am Mittwoch mit markigen Worten beim Landesverfassungsgericht Schleswig ein Normenkontrollverfahren eingeleitet. Ziel ist es, das neue sogenannte Gesetz zur Änderung der kommunalrechtlichen Vorschriften im letzten Moment noch zu stoppen. Die Regierungskoalition aus CDU und Grünen hatte trotz massiver Proteste im März das Gesetz geändert: Fraktionen in Kreistagen und großen Gemeindevertretungen müssen aus mindestens drei statt bisher zwei Mitgliedern bestehen. Darüber hinaus wurde die Möglichkeit von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden beschnitten.

Erstes Etappenziel der Kläger wäre die einstweilige Aussetzung der Mindestfraktionsgrenze kurzfristig noch vor den Kommunalwahlen am 14. Mai. Die Kläger halten einen solchen Schritt für durchaus realistisch. Sollten die Richter die Gesetzesänderung tatsächlich vorerst stoppen, müssten die neuen Gemeinde- und Kreisparlamente Fraktionen zunächst nach den alten Bestimmungen ab zwei Mitgliedern zulassen. Eigentlich sollte die Novelle zum 1. Juni in Kraft treten. Mit einer endgültigen Entscheidung in der Hauptsache rechnen die Kläger noch in diesem Jahr.

Vogt (FDP): „CDU und Grünen geht es darum, die Einflussmöglichkeiten ihrer Parteifreunde vor Ort zu vergrößern“

„Die schwarz-grüne Koalition hat mit diesem Gesetz kurz vor der Kommunalwahl einen fatalen Demokratieabbau betrieben“, sagte FDP-Fraktionschef Christopher Vogt am Mittwoch. „CDU und Grünen geht es mit ihrem Gesetz darum, die Einflussmöglichkeiten ihrer Parteifreunde vor Ort zu vergrößern, indem sie andere Mitbewerberinnen und Mitbewerber sowie die Bürgerinnen und Bürger per Gesetz kleinmachen wollen.“ Auch würden die demokratischen Beteiligungsmöglichkeiten der Menschen massiv beschnitten. Weniger statt mehr Demokratie? „Dass die Grünen das mitmachen, ist erstaunlich“, sagte Vogt und erinnerte daran, dass es die Grünen gewesen seien, die 2008 vor dem Bundesverfassungsgericht den Fall der Fünf-Prozent-Hürde bei den Kommunalwahlen erstritten hatten.

Rechnerisch seien künftig neun Prozent der Wählerstimmen nötig, damit sich eine Fraktion bilden kann, hieß es am Mittwoch. Fraktionen haben unter anderem das Recht, an den gerade kommunalpolitisch so wichtigen Fachausschüssen beteiligt zu sein. Lars Harms vom SSW warnte nicht nur davor, dass höhere Hürden zu einer stärkeren politischen Fragmentierung in den Gremien führen könnten, zu mehr fraktionslosen Mandatsträgern und einem erhöhten Beratungs- und Koordinationsbedarf. Vor allem sei der Schutz der Minderheiten gefährdet, immerhin ein per Landesverfassung definiertes Staatsziel. „Es liegt auf der Hand, dass der SSW als Partei der dänischen und der friesischen Minderheit von der Anhebung der Mindestfraktionsgröße betroffen sein kann, da wir in der Natur der Sache in der Minderheit sind.“ Dabei sei deren Mitwirkung gerade auf kommunaler Ebene mit ihrem Ringen um finanzielle und kulturelle Gleichstellung zentral. Harms: „Das Land ist seiner Schutzpflicht schlicht nicht nachgekommen.“

Kieler Anwalt Rochow hält Einschränkung von Bürgerentscheiden für verfassungswidrig

Das neue Gesetz schließt auch Bürgerbegehren gegen Bauleitplanungen aus, für die zuvor in der Kommunalvertretung eine Zweidrittelmehrheit nötig war. Faktisch werde auf diese Weise der Boden von mehr als der Hälfte der derzeitigen Bürgerentscheide entzogen, beklagen FDP und SSW. Aus Sicht des Kieler Fachanwalts für Verwaltungsrecht, Moritz von Rochow, dürfte auch diese Neuregelung einer verfassungsrechtlichen Prüfung kaum standhalten. „Es widerspricht dem Grundsatz der Normenklarheit, dass eine Zweidrittelmehrheit im Bauausschuss einen Bürgerentscheid verhindern können soll, obwohl dieser Ausschuss nach der Gemeindeordnung allenfalls beratende Funktion hat.“

Ferner werde durch „unklare Rechtsbegriffe“ einer Aushöhlung des Bürgerentscheids Tür und Tor geöffnet. Unter dem Vorwand, dass ein Bürgerbegehren „offensichtlich unzulässig“ und eine Zulässigkeitsprüfung „missbräuchlich“ sei, könnten Gemeinde- und Kreisverwaltungen dessen grundsätzliche Sperrwirkung umgehen. Und Fakten schaffen: „Durch den Abriss eines Gebäudes würden vollendete Tatsachen geschaffen, die dann das Bürgerbegehren obsolet machen.“

Die ebenfalls oppositionelle SPD wünschte den Klägern Erfolg. „Uns kommt es vor allem auf den politischen Kampf gegen alle Verschlechterungen bei der Bürgerbeteiligung an“, sagte der Innenpolitiker Kai Dolgner. Ein Bündnis aus mehr als 30 Vereinen, Verbänden und Parteien hatte im April eine Volksinitiative gestartet und will bis Mitte September 20 000 Unterschriften gegen die Einschränkung von Bürgerbeteiligungsrechten sammeln.