﻿Kommunalwahl 2023: CDU Schleswig-Holstein verzichtet auf Jubelparty

Kiel. Die große Jubelparty blieb weitgehend aus. Als am Sonntagabend die ersten Ergebnisse zur Kommunalwahl 2023 eintrudelten, war es auf den Fluren der CDU-Landtagsfraktion seltsam still. Die Landesspitze hatte sich Antipasti und Pizza kommen lassen, offenkundig richtete man sich auf einen längeren Abend ein. Schnell wurde aber klar: Das Sensationsergebnis von 43 Prozent zur Landtagswahl hatte man nicht wiederholen können.

Landeschef Daniel Günther gab sich trotzdem heiter und positiv gestimmt. Dass die beiden Regierungsparteien CDU und Grüne ihr Ergebnis von 2018 weitgehend halten konnten, sei „in diesen bewegten Zeiten ein Erfolg“. Wenn es allerdings einen besorgniserregenden Trend gebe, dann sei das die wieder stärker gewordene AfD. Diese hatte in den meisten Kreisen und kreisfreien Städten mehr als acht Prozent geholt. Günther: „Es ist auch bei uns im Land spürbar, dass sich die Menschen Sorgen machen und dass manches, Stichwort Heizung, etwas ist, was diesen Trend bestärkt hat.“ Krieg spiele eine Rolle, bezahlbarer Wohnraum und auch die Flüchtlingsbewegung. „Das ist etwas, was wir demokratischen Parteien anpacken müssen.“

CDU-Bundesvize Prien: „Die Menschen sind verunsichert – wegen schwacher Antworten“

Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Karin Prien äußerte sich ähnlich besorgt. Die Menschen seien durch die Krisen verunsichert und würden sich mit ihrer Wahlentscheidung schwertun. „Das liegt auch an den schwachen Antworten, die die Menschen sowohl auf die Bundes- als auch Landesebene empfinden.“ Es stehe außer Frage, dass die Gesellschaft im Sinne der Klimaneutralität umsteuern müsse. „Aber das muss gut kommuniziert werden, es muss die Menschen mitnehmen und darf sie nicht überfordern. Da ist in den vergangenen Monaten vieles schief gelaufen.“

Die Grünen feierten in der Kieler „Räucherei“. Landeschef Gazi Freitag äußerte sich vor dem Eindruck von Siegen in Kiel, Ahrensburg und Ammersbek hocherfreut: „Wir haben hier so viele Menschen in Verantwortung bekommen wie nie zuvor.“ Die Wählerinnen und Wähler hätten honoriert, dass die Grünen auch bei „schwierigen, emotional geführten Themen“ wie der Heizungsdebatte Verantwortung übernähmen. „Letztlich geht es uns im Bereich Energiewende um Veränderungen zum Schutz der Menschen.“ Allerdings musste Freitag angesichts eines landesweiten Ergebnisses von unter 20 Prozent und Platz 3 hinter CDU und SPD auch feststellen: „Leider haben wir damit nicht alle erreicht.“

SPD stabilisierte sich landesweit auf Platz 2 – aber noch schwächer als 2018

Die SPD rutschte prozentual im Vergleich zur Kommunalwahl 2018 weiter ab. „Wir stabilisieren uns auf Platz 2“ betonte Landeschefin Serpil Midyatli in der Kieler SPD-Landeszentrale am Kleinen Kuhberg. „Aber es stimmt: In Kiel und Lübeck hatten wir uns deutlich mehr erhofft.“ Dabei habe die SPD hervorragende Politik gemacht: Sie habe sich für bezahlbares Wohnen eingesetzt und zum Beispiel neue Wohnungsbaugesellschaften gegründet, sie habe für den Erhalt von Industriearbeitsplätzen gekämpft und um neue Werftenaufträge geworben. „Aber die Energiekrise und gestiegene Preise führen zu einer starken Verunsicherung“, sagte Midyatli. „Der Bundes- und Landestrend haben zu diesem Ergebnis beigetragen – vor allem dort, wo Menschen auf engstem Raum leben und sie riesige Interessenskonflikte zu spüren bekommen.“

Die FDP konnte ihr vormaliges Ergebnis wiederholen. „Und das wiederum war eines der besten kommunalen Ergebnisse der vergangenen Jahrzehnte“, sagte Landeschef Oliver Kumbartzky im Landeshaus. Vorgenommen hatte man sich deutlich mehr. „Kommunalwahlen sind für uns nicht einfach.“ Man habe aber mit auffälligen Plakaten und Themen gespielt – zum Beispiel die Kita-Beiträge zu senken. „Das alles motiviert uns, im Landtag eine auffällige Opposition zu sein.“

FDP-Bundesvize Kubicki teilt gegen die Grünen aus

Unterdessen bezeichnete Bundes-Vize Wolfgang Kubicki die Ergebnisse der AfD als „erschreckend“ – obwohl sie in Schleswig-Holstein über keinerlei Struktur verfüge und inhaltlich nicht in Erscheinung getreten sei. „Das ist ein Zeichen, dass die Grünen ein einziges Konjunkturprogramm für die AfD sind.“ Der Heizungsstreit sei einer der Gründe, aber auch die Flüchtlingspolitik. „Entweder, wir begrenzen den Zustrom, oder es werden sich immer mehr Menschen von den demokratischen Parteien abwenden.“

SSW: „Historisches Ergebnis“

SSW-Landeschef Christian Dirschauer bezeichnete das Landesergebnis von deutlich mehr als vier Prozent als historisch. „Wir haben inzwischen eine größere Reichweite und können mit unserer Politik besser punkten“, sagte er im Flensburg Hus. „Ein nordischer Wohlfahrtsstaat ist das, was die Menschen in diesen Zeiten brauchen.“