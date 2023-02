﻿Kommunalwahl 2023: Die Suche nach geeigneten Kandidaten wird schwerer

Bis zur Kommunalwahl am 14. Mai 2023 sind noch ein paar Monate Zeit. Doch schon jetzt geraten Parteien und Wählergruppen unter Zugzwang: Sie müssen Menschen finden, die bereit sind, sich für fünf Jahre an ein politisches Amt zu binden. Das fällt vielen schwer – bis auf die Grünen.

Kiel. Für Schleswig-Holsteins Kommunalpolitiker hat die heiße Phase begonnen. Am 20. März endet um 18 Uhr eine wichtige Frist. Bis dann müssen Parteien und Wählergruppen den jeweiligen Kreis- und Gemeindewahlleitungen ihre Vorschläge mit Namen eingereicht haben, um zur Kommunalwahl am 14. Mai 2023 zugelassen zu werden. Doch nicht überall in den 1080 Gemeinden gelingt die Kandidatensuche gleich gut.

„Wir werden unsere Probleme und unsere Zukunft nur lösen und gestalten können, wenn sich mehr Menschen als bisher engagieren und mitverantwortlich fühlen“, heißt es mahnend in einem aktuellen gemeinsamen Aufruf von Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) und den Kreis- und Stadtpräsidentinnen und Präsidenten. 

2018 war in 327 Gemeinden nur jeweils eine Wählergruppe angetreten, was nicht immer nur an der geringen Einwohnerzahl lag, sondern auch daran, dass sich nicht genügend Menschen für ein politisches Amt gefunden hatten. „Wir brauchen Männer und Frauen, die sich verpflichten, für eine bestimmte Zeit Verantwortung zu übernehmen.“

SPD-Chefin Midyatli: „Schwieriger geworden, Beruf, Familie und Kommunalpolitik unter einen Hut zu bekommen“

Genau da liegt oft das Problem. „Wir wissen, dass der Ton in der Auseinandersetzung rauer geworden ist – auch in der Kommunalpolitik“, sagt Serpil Midyatli, Chefin der SPD Schleswig-Holstein. „Vor allem aber wollen sich immer weniger Menschen für fünf Jahre verpflichten, weil es schwieriger geworden ist, Beruf, Familie und Kommunalpolitik unter einen Hut zu bekommen.“

Entsprechend schwerer werde es in kleineren Gemeinden, Parteilisten aufrechtzuerhalten. Zuletzt war die SPD landesweit mit 400 Listen angetreten. Sie stellt derzeit bis zu 5000 Mandatsträger.

Bisher ist die CDU stärkste Kraft auf Kommunalebene. Das soll nach eigenem Anspruch so bleiben. „Unsere Mitglieder haben Lust darauf, anzupacken und für ihre Gemeinde, ihre Stadt und ihren Kreis die Zukunft zu gestalten“, sagt Generalsekretär Lukas Kilian kämpferisch. Die Union stelle in etwa genauso vielen Gemeinden und Städten Listen wie bei der vorangegangenen Kommunalwahl – rund 500.

Doch auch Kilian merkt kritisch an: „Traurig ist, dass unsere Vertreterinnen und Vertreter vor Ort vermehrt die Erfahrung machen, dass insbesondere in den sozialen Medien Anfeindungen gegen Entscheidungsträger zunehmen.“

Kommunalwahl 2023: Grüne wollen in Städten und Gemeinden zweitstärkste Kraft werden

Die Grünen als wachsende Partei wollen Rang 2 diesmal der SPD streitig machen. 5700 Mitglieder zählt der Landesverband – 3100 mehr als noch vor fünf Jahren. „Unsere Leute brennen“, sagt Landeschefin Anke Erdmann. Entsprechend voll seien die Online-Schulungen der Nachwuchskräfte. „Die Zukunft beginnt direkt vor der Haustür, zum Beispiel bei der Mobilitäts- und Energiewende, aber auch bei sozialen Themen von der Kita bis zum Krankenhaus.“

In den vergangenen Jahren seien die Grünen nicht stark genug gewesen, um beim Kampf um Direktmandate zu gewinnen, so Erdmann. Das habe sich vor allem in den kreisfreien Städten geändert. „Die Herausforderung wird es in den nächsten Jahren sein, auch zu Bürgermeisterwahlen eigene Kandidatinnen und Kandidaten zu stellen. Da sehe ich deutlich Luft nach oben.“

Der FDP fällt es in diesem Jahr dagegen schwerer, Kandidatinnen und Kandidaten zu finden. „Unser Landesverband ist nicht der jüngste“, sagt Landesgeschäftsführer Jan Voigt. Schätzungsweise 25 Prozent der aktuellen Bewerber stünden den Liberalen deshalb zwar nah, hätten aber kein Parteibuch. Zuletzt war die Nord-FDP in 145 Gemeinden mit 319 Mandatsträgern vertreten. Diese Zahl wolle man toppen.

Entsprechend selbstbewusst gibt FDP-Landeschef Oliver Kumbartzky und stichelt gegen die Union. „Überall wird berichtet, dass die kommunalen CDU-Mandatsträger über das fehlende Profil ihrer Landespartei und über die lust- und ideenlose schwarz-grüne Koalition jammern. Ich kann die CDU-Basis da gut verstehen.“

Der SSW ist derzeit in 63 Städten und Gemeinden mit 154 Politikerinnen und Politikern vertreten. Hinzu kommen 22 Mandate in den kreisfreien Städten und Kreistagen. „Macht also 176 insgesamt“, sagt Landesgeschäftsführer Martin Lorenzen. „Wir sind guter Dinge, rechnen aber auch damit, dass es ein bis zwei Listen weniger sein könnten. Denn ja: Es wird, wie in allen Bereichen des Ehrenamts, nicht einfacher, Menschen zu finden, die Zeit und Lust haben, sich freiwillig vor und für ihren Ort zu engagieren.“