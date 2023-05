﻿Nicht nur in Kiel: Viele haben ihre Stimme längst abgegeben

Kiel. In Schleswig-Holstein sind 2,4 Millionen Menschen an diesem Sonntag aufgerufen, neue Gemeindevertretungen und Kreistage zu wählen. Die Anzahl der Briefwähler stieg im Vergleich zu den Kommunalwahlen 2018 erheblich. In Kiel, wo das Kräfteverhältnis der Ratsversammlung neu bestimmt wird, gaben bis Freitag bereits 34 300 Wählerinnen und Wähler ihre Stimme ab. Zum Vergleich: Vor fünf Jahren hatte man 23 400 Briefwähler registriert. Ein ähnlich starkes Plus verzeichnen auch Kommunen wie Neumünster mit 7300 Briefwählern (2018: 4400), Eckernförde mit 3500 (zuletzt 2400), die Stadt Plön mit 1350 (970) und Bad Segeberg mit 2150 (1270) Briefwählern.

„Der Trend zur Briefwahl hält an“, stellt Claus-Peter Steinweg fest, Geschäftsführer im Büro des Landeswahlleiters. „Allerdings lassen sich daraus keine Rückschlüsse auf die tatsächliche Wahlbeteiligung ziehen.“ Die war 2018 mit 47 Prozent gering. Zur Bundestagswahl 2021 hatten im Norden dagegen mit 78,2 Prozent der Wahlberechtigten deutlich mehr Menschen ihr Votum abgegeben, zur Landtagswahl im vergangenen Jahr waren es 60,3 Prozent.

„Indem Sie von Ihrem Wahlrecht bei der Kommunalwahl Gebrauch machen, stärken Sie nicht nur Ihre örtliche Gemeinschaft und den Zusammenhalt – Sie stärken unsere Demokratie insgesamt“, sagt Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU). Vertreter der kommunalen Landesverbände weisen darauf hin, dass in den Städten und Gemeinden über Kindergärten, Schulen, Straßen, Sportanlagen, die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, schnelles Internet, Wärme- und Krankenhausversorgung entschieden werde.

In den 1074 kreisangehörigen Gemeinden, vier kreisfreien Städten und elf Kreisen sind etwa 13 000 Mandate zu vergeben. Gewählt wird für die nächsten fünf Jahre. Die Größe der einzelnen Kommunalparlamente hängt von der Einwohnerzahl der jeweiligen Gemeinde beziehungsweise des Kreises ab. Bei ihrer Abstimmung haben die Bürgerinnen und Bürger je nach Gemeindegröße eine unterschiedliche Anzahl an Stimmen zur Verfügung. Wie viele es sind, ist jeweils auf dem Stimmzettel vermerkt.

Parteien blicken mit Spannung vor allem auf die Kreise und kreisfreien Städte

Mit Spannung blicken die großen Parteien auf den Ausgang der Kreiswahlen. 2018 hatte die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther landesweit 35,1 Prozent geholt, die SPD lag mit 23,3 Prozent deutlich dahinter, und die Grünen kamen auf 16,5 Prozent. Beobachter gehen davon aus, dass die Union ihren ersten Platz behaupten wird. Erklärtes Ziel der Partei ist es, überall die Spitzenposition zu erobern – auch in Kiel, einer traditionellen SPD-Hochburg.

Die SPD muss in allen Kommunen zittern. Eine repräsentative Umfrage von infratest Dimap sieht die Sozialdemokraten hinter CDU (38 Prozent) und Grünen (17 Prozent) nur noch auf Platz 3 (15 Prozent).

Unterdessen ist die Anzahl der Wählergemeinschaften auf nunmehr 1335 angestiegen – 65 mehr als noch vor 25 Jahren. In 334 kleinen Orten tritt jeweils nur eine Liste an. Die Wahllokale öffnen um 8 Uhr, eine Stimmabgabe ist bis 18 Uhr möglich.