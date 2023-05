﻿Kommunalwahl als Stimmungsbarometer: Luxusprobleme bei der CDU, Absturzsorgen bei SPD, FDP und Grünen

Kiel. Von einer kleinen Landtagswahl zu sprechen, wäre maßlos übertrieben. Wenn in Schleswig-Holstein an diesem Sonntag 2,4 Millionen Wahlberechtigte an die Urnen gerufen werden, geht es um Entscheidungen unmittelbar vor Ort mit all ihren lokalen Besonderheiten und personenbezogenen Befindlichkeiten. Und doch hängt in der Politik stets alles mit allem zusammen.

Entsprechend gespannt ist man in den Parteizentralen: Welche Strategie hat zuletzt verfangen? Mit welchen Inhalten konnte man Wähler mobilisieren? An welcher Stelle sind Korrekturen nötig?

Die CDU geht landesweit von einem klaren Sieg aus. Vor fünf Jahren hatte man in den elf Kreisen und vier kreisfreien Städten insgesamt 35,1 Prozent geholt. Das will die Union möglichst toppen, strebt in allen Gemeinden Führungspositionen an und setzt auf ein bewährtes Zugpferd: Auf den Flyern, die in den vergangenen Wochen zu Tausenden auf der Straße verteilt und in Briefkästen gesteckt wurden, schmückt man sich mit Daniel Günther und seinem Appell, am 14. Mai die Stimme noch bitte der Union zu geben.

Nicht nur in Kiel hatte sich bei den anderen Parteien Protest geregt. Günther selbst stehe doch gar nicht zur Wahl, hieß es, und von einem Ministerpräsidenten dürfe man wohl Unabhängigkeit erwarten. Doch Günther ist eben auch Landesparteichef. Und ganz unheikel ist die Aktion für ihn nicht: Zur Landtagswahl 2022 hatte seine CDU erdrutschartige 43,4 Prozent geholt, das „Phänomen Günther“ wird seitdem von manchem Parteifreund im Berliner Konrad-Adenauer-Haus neidisch beobachtet. Jeder Prozentpunkt weniger zur Kommunalwahl könnte da schon als Niederlage bewertet werden.

Von diesen Luxusproblemen kann Schleswig-Holsteins SPD nur träumen. Kaum einer glaubt, dass sich das letzte Ergebnis von 23,3 Prozent zur Kommunalwahl halten lässt. Vom Kanzlerbonus ist keine Spur. Und so sehr sich die Landtagsfraktion auch bemüht, klassische sozialdemokratische Themen wie bezahlbares Wohnen, guter Lohn für gute Arbeit, kostenfreie Kita und Chancengerechtigkeit zu pushen – nichts will bisher so recht verfangen.

Hinzu kommt die aktuelle Kostendebatte um klimagerechtes Heizen: Eigentlich ist das ein grünes Thema. Doch die Wählerinnen und Wähler verbinden damit auch die SPD.

Geht es für die SPD bergab, ist Midyatli kaum noch zu halten

Wer soll für einen etwaigen Stimmenverlust die Verantwortung übernehmen? Landeschefin Serpil Midyatli hatte Anfang Februar auf dem Landesparteitag in Husum bereits einen Vorgeschmack auf die Wut der Genossinnen und Genossen bekommen. Mit 65 Prozent versetzte ihr die Basis einen ersten Denkzettel. Sollte sich der Abwärtstrend im Norden ungebremst fortsetzen, könnte es noch in diesem Jahr ein Tribunal geben: einen kleinen Parteitag. Und dort wäre Midyatli als Vorsitzende nicht mehr zu halten.

Insider entwickeln längst eine Exitstrategie über ein Bundestags- oder Europamandat. So oder so läuft alles auf den Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer als neuen Mann an der Spitze zu. Er hatte sich aus dem Kieler Kommunalwahlkampf weitgehend herausgehalten – vermutlich nicht nur aus rechtlichen Erwägungen.

Grüne mobilisieren Kernklientel – aber wohl nicht mehr

Auch die Grünen, 2018 landesweit bei 16,5 Prozent, könnten es schwer haben. Noch vor ein paar Monaten hatten sie sich im Aufwind gesehen. Doch dann führten Debatten um teure, technisch unkalkulierbare Öko-Heizungen zu Turbulenzen. Hinzu kommt derzeit die Trauzeugen-Affäre von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.

Grünen-Spitzenpolitiker setzen sich in auffällig vielen wichtigen Punkten von ihren CDU-Partnern im Kieler Landtag ab: Beim Ausbau der Autobahnen 20 und 23 verhalten sie sich sperrig. Fossile Heizungen wollen sie sogar noch fünf Jahre früher als der Bund verbieten. Beim Nationalpark Ostsee sind sie bewusst forsch und bei der Asylpolitik betont liberal. Das alles stärkt zwar den Rückhalt einer zuletzt verunsicherten Öko-Kernklientel. Eine breitere Wählerschaft, die für Mehrheiten nötig wäre, wendet sich dagegen ab.

Und die FDP? Schwer zu sagen. Die Partei hatte vor fünf Jahren 6,7 Prozent geholt und sitzt derzeit zwischen allen Stühlen. Einerseits beteiligt sie sich mit SPD und Grünen an der Bundesregierung, andererseits lässt sich wirklich keine Gelegenheit aus, um gegen Habeck, Scholz und Co Stimmung zu machen.

In Schleswig-Holstein wiederum ist die auf fünf Mandate geschrumpfte FDP-Fraktion nach fünf Jahren Jamaika-Beteiligung in der Oppositionsrolle gut angekommen. Seitdem versucht sie, dem Ministerpräsidenten Günther bei jeder Gelegenheit klar zu machen, dass Liberalen die geeigneteren Partner für eine Koalition gewesen wären.

Manchmal sitzt dieser Stachel überraschend tief: Schwarz-Gelb hätte klar erkennbar eine konservative, wirtschaftsfreundliche Politik machen können. Ob das allerdings bei den Wählern verfängt, wird sich an diesem Sonntag zeigen.