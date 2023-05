Ergebnisse der Kommunalwahl 2023 in Schleswig-Holstein einen Blick

Kiel. In Schleswig-Holstein werden am 14. Mai 2023 die Kreistage und Gemeindevertretungen in den vier kreisfreien Städten und elf Kreisen neu gewählt: Rund 2,3 Millionen Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Etwa 13 000 Mandate sind zu vergeben. Wie viele der Wahlberechtigten haben bei der Kommunalwahl 2023 in Schleswig-Holstein ihre Stimme abgegeben? Und welche Parteien gehen als Gewinnerinnen in den einzelnen Wahlkreisen heraus?

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2023 aus Schleswig-Holstein zeigen wir Ihnen als Zusammenfassung in unterschiedlichen Grafiken – von den Stimmanteilen der Parteien auf Kreisebene bis hin zu den Ergebnissen der jeweiligen Wahl der Gemeindevertretung in Schleswig-Holstein.

Ergebnisse der Kommunalwahl 2023 in Schleswig-Holstein: Die Stimmenverteilung für die Kreistage

Kommunalwahl 2023 in SH: Die Ergebnisse für die Gemeindevertretungen

Das sind die Kommunalwahl-Ergebnisse 2023 in den Kreisen und kreisfreien Städten in Schleswig-Holstein

Ergebnisse der Kommunalwahl beim letzten Mal: So hat Schleswig-Holstein zuvor gewählt

Die CDU holte bei der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein 2018 die meisten Stimmen. Die prozentualen Stimmanteile der Parteien insgesamt:

CDU: 35,1 Prozent

SPD: 23,3 Prozent

Grüne: 16,5 Prozent

FDP: 6,7 Prozent

AfD: 5,5 Prozent

Linke: 3,9 Prozent

SSW: 2,3 Prozent

Freie Wähler: 1,3 Prozent

Piraten: 0,1 Prozent

Familie: 0,1 Prozent

Z.NF: 0,1 Prozent

NPD: 0,1 Prozent

Verschiedene Wählergruppen: 4,5 Prozent

Einzelbewerberinnen und -bewerber: 0,1 Prozent

Die Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein lag bei 47 Prozent.