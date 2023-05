Kommunalwahl-Ergebnisse für den Kreis Dithmarschen: CDU stärkste Partei in Kreis

Dithmarschen. Bei der Kommunalwahl 2023 in Schleswig-Holstein haben die Menschen im Kreis Dithmatschen entschieden, wer sie auf kommunalpolitischer Ebene vertreten soll – im Kreistag und in den Gemeindevertretungen. Bei der Kreistagswahl wird die CDU stärkste Kraft. Die weiteren Ergebnisse der Kommunalwahl für den Kreis Dithmarschen finden Sie in den folgenden interaktiven Grafiken.

Ergebnisse der Kommunalwahl in Dithmarschen 2023: Stimmenverteilung für den Kreistag

Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2023: So haben die Wähler im Kreis Dithmarschen entschieden

Auf dem Stimmzettel zur Kreistagswahl in Dithmarschen 2023 waren bei der Kommunalwahl 2023 zehn Parteien vertreten. Die CDU wurde stärkste Kraft. Die prozentualen Stimmanteile der Parteien im Detail:

CDU: 38,5 Prozent

SPD: 17,2 Prozent

Grüne: 8,7 Prozent

FDP: 11,4 Prozent

AfD: 10,7 Prozent

Die Linke: 2,4 Prozent

Wählergemeinschaft Netzwerk Dithmarschen: 2,4 Prozent

Unabhängige Wählergemeinschaft Dithmarschen: 7,4 Prozent

Dithmarscher Forum Nachhaltigkeit: 1,1 Prozent

Die Piraten: 0 Prozent

Insgesamt 112 370 Wahlberechtigte gab es im Kreis Dithmarschen zur Kommunalwahl. Davon haben 58 853 Menschen eine gültige Stimme abgegeben. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 52,4 Prozent.

So setzt sich der Kreistag in Dithmarschen nach der Kommunalwahl 2023 zusammen

Der Kreistag in Dithmarschen verfügt über 54 Sitze. So sieht die vorläufige Sitzverteilung nach der Kommunalwahl 2023 im Kreis Dithmarschen aus:

CDU: 21 Sitze

SPD: 9 Sitze

FDP: 6 Sitze

AfD: 6 Sitze

Grüne: 5 Sitze

UWD: 4 Sitze

DFN: 1 Sitz

WND: 1 Sitz

So wurde im Kreis Dithmarschen bei der letzten Kommunalwahl gewählt

Im Kreis Dithmarschen holte die CDU bei der Kommunalwahl 2018 die meisten Stimmen. Die prozentualen Stimmanteile der Parteien beim Kreisergebnis insgesamt:

CDU: 39,9 Prozent

SPD: 20,2 Prozent

Grüne: 9,1 Prozent

FDP: 9,1 Prozent

UWD: 8,2 Prozent

AfD: 5,5 Prozent

Die Linke: 3,5 Prozent

WPG: 0,3 Prozent

Die Wahlbeteiligung bei der letzten Kommunalwahl lag im Kreis Dithmarschen bei 49,1 Prozent.

Landrat ist seit 2018 Stefan Mohrdieck (parteilos), der zuvor Bürgermeister in Brunsbüttel war. Im Kreistag stellt die CDU mit 22 Sitzen die größte Fraktion. Dahinter folgen die SPD (elf), Grüne (fünf), FDP (fünf), die Unabhängige Wählergemeinschaft Dithmarschen (vier), AfD (drei), Wählergemeinschaft Netzwerk Dithmarschen (zwei) und die Linke (zwei).

Gemeinden des Kreises Dithmarschen

Zum Kreis Dithmarschen gehören 116 Kommunen, in allen wurde zur Kommunalwahl 2023 in Schleswig-Holstein gewählt. Die meisten Gemeinden des Kreises Dithmarschen sind Ämtern zugeordnet, ein paar sind auch amtsfrei. Die Zugehörigkeiten sind wie folgt: