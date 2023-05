Kommunalwahl-Ergebnisse für den Kreis Steinburg 2023: CDU stärkste Partei im Kreis

Itzehoe. Bei der Kommunalwahl 2023 in Schleswig-Holstein haben die Menschen im Kreis Steinburg entschieden, wer sie auf kommunalpolitischer Ebene vertreten soll – im Kreistag und in den Gemeindevertretungen. Bei der Kreistagswahl wird die CDU stärkste Kraft. Die weiteren Ergebnisse der Kommunalwahl für den Kreis Steinburg finden Sie in den folgenden interaktiven Grafiken.

Ergebnisse der Kommunalwahl im Kreis Steinburg 2023: Stimmenverteilung für den Kreistag

Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2023: So haben die Wähler im Kreis Steinburg heute entschieden

Auf dem Stimmzettel zur Kreistagswahl in Steinburg 2023 waren bei der Kommunalwahl 2023 acht Parteien vertreten. Die CDU wurde stärkste Kraft. Die prozentualen Stimmanteile der Parteien im Detail:

CDU: 40,5 Prozent

SPD: 18,4 Prozent

Grüne: 14,2 Prozent

FDP: 5,9 Prozent

AfD: 10,6 Prozent

Freie Wähler: 4,3 Prozent

Bürgerliste Steinburg: 5,2 Prozent

Die Basis: 0,8 Prozent

Wahlberechtigt im Kreis Steinburg waren bei der Kommunalwahl 2023 insgesamt 108 898 Personen. 56 551 Wahlberechtigte haben abgestimmt – das entspricht einer Wahlbeteiligung von 51,9 Prozent.

So wurde im Kreis Steinburg bei der letzten Kommunalwahl gewählt

Im Kreis Steinburg holte die CDU bei der Kommunalwahl 2018 die meisten Stimmen. Die prozentualen Stimmanteile der Parteien beim Kreisergebnis insgesamt:

CDU: 39,3 Prozent

SPD: 21,2 Prozent

Grüne: 14,3 Prozent

FDP: 7,4 Prozent

AfD: 6,1 Prozent

Die Linke: 3,9 Prozent

Freie Wähler: 2 Prozent

Bürgerliste Steinburg: 2 Prozent

Frauen für Steinburg: 0,6 Prozent

Wählerinitiative Steinburg: 1,6 Prozent

Gerhard Blasberg: 0,8 Prozent

Dr. Siegfried Hansen: 0,8 Prozent

Die Wahlbeteiligung bei der letzten Kommunalwahl lag im Kreis Steinburg bei 49,3 Prozent.

Landrat im Kreis Steinburg ist seit vergangenem Jahr Claudius Teske (parteilos). Im Kreistag ist die CDU stärkste Kraft mit 22 Abgeordneten. Dahinter folgen SPD (elf), Grüne (acht), FDP (vier), AfD (drei), Freie Wähler (zwei) und Linke (zwei).

Das sind die Gemeinden des Kreises Steinburg

Das sind die Gemeinden des Kreises Steinburg