Wahlergebnisse Schleswig-Holstein

Kommunalwahl-Ergebnisse für den Kreis Nordfriesland 2023: CDU stärkste Partei im Kreis

So hat der Kreis Nordfriesland bei der Kommunalwahl 2023 abgestimmt.

Am 14. Mai 2023 war Kommunalwahl in Schleswig-Holstein. Die Menschen im Kreis Nordfriesland haben sich entschieden: Die CDU gewinnt die Kreistagswahl. Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2023 in Nordfriesland finden Sie hier grafisch aufbereitet – für den Kreistag wie auch für die Gemeindevertretungen.