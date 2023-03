﻿Kommunalwahl in SH 2023: CDU setzt in den Gemeinden voll auf Sicherheit

Kurz vor der heißen Phase des Kommunalwahlkampfs trifft sich der Landesausschuss der CDU Schleswig-Holstein zum kleinen Parteitag. So unterschiedlich die Themen in den Gemeinden auch sein mögen: In Neumünster will man sich am 8. März auf kommunalpolitische Leitlinien verständigen.

Lukas Kilian, CDU-Generalsekretär in Schleswig-Holstein: „Sicherheit ist gerade in diesen Zeiten das größte Bedürfnis der Menschen.“

Neumünster. Gut neun Wochen vor der Kommunalwahl am 14. Mai 2023 legt die CDU Schleswig-Holstein ihre kommunalpolitischen Leitlinien fest. Ein sogenannter kleiner Parteitag mit etwa 100 Stimmberechtigten will sich an diesem Mittwoch in den Holstenhallen Neumünster mit einem 25-seitigen Entwurf befassen, durch den sich ein Begriff wie ein roter Faden zieht: Sicherheit.

„Sicherheit ist gerade in diesen Zeiten das größte Bedürfnis der Menschen“, sagt CDU-Generalsekretär Lukas Kilian. Es gehe um die Versorgung allgemein, aber auch um Energie, um die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt und die Angst vieler Menschen vor Kostensteigerungen in sämtlichen Lebensbereichen. „Wir leben in unsicheren Zeiten mit einem Krieg mitten in Europa“, stellt Kilian fest. „Umso wichtiger ist es, dass sich die Union auch kommunalpolitisch dafür einsetzt, den Menschen ein sicheres Umfeld zu geben.“

CDU kritisiert: „Zersplitterung in viele kleine Fraktionen ist keine gute Entwicklung“

Selbstbewusst weist die Nord-CDU darauf hin, die „mit Abstand stärkste kommunale Kraft“ zu sein. Vor fünf Jahren hatte man landesweit in den Gemeinden 35,1 Prozent geholt. Zum Vergleich: Die SPD kam auf 23,3 Prozent, die Grünen erhielten 16,5 Prozent und die FDP landete bei 6,7 Prozent. Aus dieser Position heraus pocht die Union weiter auf eine Reform, wonach in den Gemeindevertretungen eine Fraktion aus mindestens drei Mitgliedern bestehen sollte. „Die Zersplitterung der kommunalen Vertretungen (...) in viele kleine Fraktionen ist keine gute Entwicklung“, heißt es unmissverständlich.

„Es wird dadurch immer schwerer, stabile Mehrheiten für eine kontinuierliche Kommunalpolitik vor Ort zu organisieren.“ Nötig sei eine Reform des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes. Bisher sind für eine Fraktion zwei Mandate nötig. Kleine Parteien wie die FDP und der SSW wehren sich erbittert gegen die Reform: Sie sehen ihre demokratische Teilhabe gefährdet.

Rettungskräften müsse der Rücken gestärkt werden, heißt es im Papier. Es geht auch um bezahlbares Wohnen und eine sichere Energieversorgung vor Ort. Der Bau von Flächenphotovoltaikanlagen dürfe nicht in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion werden, sondern „nur auf Böden mit geringeren Bodenpunkten entstehen oder auf Flächen, die nicht anders nutzbar sind“.

Nord-CDU für Rückkehr zur Gemeindeschwester

Der öffentliche Nahverkehr solle klimaneutral, verlässlich, barrierefrei und bezahlbar sein. „Unser Ziel ist es, dass mittelfristig alle Orte in Schleswig-Holstein mehrfach ganztägig, also von 6 bis 24 Uhr, mit dem öffentlichen Nahverkehr durch innovative und neue Beförderungsmittel erreichbar werden.“ Dazu sollten die Kommunen verstärkt auf digitale Sammeltaxis und Schnellbusse setzen.

Darüber hinaus verspricht die CDU eine „flächendeckende Krankenhausversorgung, die wirtschaftlich agieren kann“: Dafür sei es wichtig, dass sich Fachdisziplinen regional konzentrieren und die Grund- und Regelversorgung im ganzen Land wohnortnah erreichbar sei. Hebammengeleitete Kreißsäle würden unterstützt. Wie bereits SPD und FDP spricht sich auch die Union für die Wiedereinführung der sogenannten Gemeindeschwestern aus. Ziel sei es, dass Menschen möglichst lang in ihrer häuslichen Umgebung wohnen.

Und noch eines liegt der CDU am Herzen: „Wir sind davon überzeugt, dass Kommunalpolitik allen Bürgerinnen und Bürgern während jeder Lebensphase einfacher ermöglicht werden muss.“ Online- und Hybridsitzungen sollten deshalb zur Normalität werden. Und es sei dringend zu überprüfen, ob sich Gremiensitzungen wirklich so in die Länge ziehen müssen.