Kommunalwahl SH: Ausblick auf Sonntag, Infos, Service

es ist paradox: Obwohl Kommunalpolitik ganz direkten Einfluss auf unser Leben hat - vom Straßenbau über das Instandhalten von Schulgebäuden und kommunalen Krankenhäusern bis hin zum Wohnungsbau -, sind Kommunalwahlen meist die mit der geringsten Wahlbeteiligung. Nicht einmal 50 Prozent der Wahlberechtigten gaben bei der Wahl vor fünf Jahren ihre Stimme ab. Zum Vergleich: Bei der Landtagswahl 2022 waren es rund 60 Prozent.

Man kann den ehrenamtlichen Kandidatinnen und Kandidaten deshalb nur wünschen, dass sie zur Kommunalwahl an diesem Sonntag ähnlich viele Menschen mobilisieren konnten und viele den Weg an die Urne finden. Was wir Ihnen unabhängig von der Wahlbeteiligung garantieren können: Dass Sie rund um die Wahl gut informiert werden! Unser Angebot zur Kommunalwahl in Schleswig-Holstein umfasst

Liveblogs zur Wahl in Kiel, Neumünster und den Kreisen Rendsburg-Eckernförde, Plön und Segeberg

Ergebnis-Artikel mit Live-Daten aus allen Gemeinden und Städten in Schleswig-Holstein (Gemeinderat/Kreistag/Ratsversammlung)

Analysen und Kommentare zur Kommunalwahl

sowie jede Menge Service-Inhalte rund um den Wahltag. Von den Öffnungszeiten der Wahllokale bis zur Anleitung für die Stimmzettel.

Am Wochenende ist aber nicht nur Kommunalwahl: Holstein Kiel empfängt am Samstag um 13 Uhr den Karlsruher SC (Liveticker auf KN-online.de), der THW Kiel spielt auswärts gegen den TVB Stuttgart (THW-Liveticker ab 20.30 Uhr), und dann steht auch noch Muttertag an. Falls Sie noch nicht wissen, was sie mit Ihren Liebsten unternehmen wollen: Wir haben ein paar Flohmarkt- und Ausflugstipps für Sie zusammengestellt.

Am Sonntagabend startet dann noch der 50-stündige-Bahnstreik - sollten die Tarifparteien bis dahin keine Einigung erzielt haben. Reisende sollten sich auf jeden Fall einmal vor Fahrtantritt schlau machen, ob Bus und Bahn wie geplant fahren.

Daniel Henke und Cassandra Wendt stehen in der Brandruine: Ein Feuer am Montag hat ihr Zuhause zerstört. © Quelle: Uwe Paesler

Familie Henke/Wendt verlor am Montag bei einem Hausbrand in Kiel-Dietrichsdorf ihr gesamtes Hab und Gut. Der Holstein-Fanclub organisiert eine Spendenaktion für die Familie. Mehr dazu lesen sie später auf KN-online.de.

