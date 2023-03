Die Grünen geben sich optimistisch. Im Gegensatz zu anderen Parteien haben sie keine Probleme, zur Kommunalwahl 2023 in Schleswig-Holstein Kandidatinnen und Kandidaten zu finden. Damit drängen sie in 40 weitere Kommunalparlamente.

Kiel. Die Grünen wollen in so mancher Gemeindevertretung alte Strukturen aufbrechen. In 40 Orten tritt die Partei zur Kommunalwahl in Schleswig-Holstein am 14. Mai 2023 erstmals an – insgesamt gibt es somit 130 Grünen-Listen. Ziel ist es, landesweit zweitstärkste Kraft hinter der CDU, aber vor der SPD zu werden. „Heute Grün! Für ein besseres Morgen“: Am Donnerstag stellte der Landesverband in Kiel seine 200 000 Euro teure Kampagne vor.