﻿Nach der Wahl in Schleswig-Holstein: Warum das Ergebnis kaum pauschale Lehren liefert

Kiel. Die Kommunalwahl ist gelaufen – und der Gewinner ist derselbe wie bei der Landtagswahl vor einem Jahr: Daniel Günthers CDU hat landesweit die meisten Erfolge errungen. Dass in Günthers Heimatstadt Eckernförde seine Partei eine schallende Ohrfeige bekam und der SPD das Feld überlassen musste – geschenkt. Das überwiegend gute Abschneiden der Christdemokraten wird Günthers Sieger-Nimbus bei seinen Parteikollegen auf Bundesebene weiter festigen, beste Voraussetzungen also für kommende Karriereschritte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Noch deutlicher als der solide Sieg der CDU ist allerdings das peinlich maue Abschneiden der SPD. Landeschefin Serpil Midyatli reagierte am Abend ratlos und zerknirscht auf die herben Verluste, die ihre kommunalen Kandidaten vielerorts einfuhren. Die etwas konturenarme Agenda, mit der die SPD zwischen grünen Klimarettern und schwarzer Landesvater-Figur zu bestehen suchte, hat offenbar nicht so recht verfangen.

Was zählt, ist auf dem Platz, nicht in Berlin

Und die Grünen? Der befürchtete „Heizungshammer“-Effekt blieb aus, anscheinend kann das Wahlvolk viel besser zwischen Bundes- und Kommunalpolitik unterscheiden, als viele Auguren vorher prophezeiten. Spektakuläre Erfolge wie etwa in Kiel, wo die Grünen die SPD haushoch schlugen, zeigen klar: Was zählt, ist auf dem Platz, nicht in Berlin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dem Reflex, den Ausgang der Wahl rein parteipolitisch zu interpretieren, sollte man ohnehin widerstehen. Stärker als bei jeder anderen Abstimmung kommt es bei der Kommunalwahl auf Köpfe und Themen vor Ort an. Die Positionen, die Kandidaten etwa zur Imland-Klinik in Eckernförde oder der Schwimmhalle in Laboe vertreten, spielen eine entscheidende Rolle, die Parteizugehörigkeit tritt da eher in den Hintergrund. Nicht ohne Grund sind landesweit rund 1250 Wählergruppen angetreten – sie eint jeweils die Sachlage in ihrem Ort, nicht die große Linie einer Partei.

Kommunalpolitik muss familienfreundlicher und flexibler werden

Menschen, die sich für die Geschicke ihrer Kommune interessieren und engagieren, sind das Rückgrat der Lokalpolitik. Ihnen gebührt unser aller Dank und Respekt, denn sie investieren einen erheblichen Teil ihrer Freizeit und Energie in die Arbeit für das Gemeinwohl. Aber ihre Zahl schrumpft immer weiter, die 334 Gemeinden, in denen nur noch eine Liste zur Wahl stand und somit das Rennen schon vor dem Start entschieden war, belegen das. Aus dieser bedenklichen Entwicklung sollten alle Beteiligten in und außerhalb von Parteien ihre Lehren ziehen und gegensteuern.

Lesen Sie auch

Kommunalpolitik muss familien- und frauenfreundlicher, digitaler und flexibler werden, damit auch jüngere Menschen mit modernen Lebensentwürfen die Chance haben, ein Mandat zu übernehmen. Gelingt das nicht, steht das demokratische Miteinander in den Städten und Gemeinden vor einer düsteren Zukunft.