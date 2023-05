﻿SPD-Landesvize Kämpfer nach der Kommunalwahl 2023: „Probleme im Kern nicht beim Spitzenpersonal“

Kiel. Einen Tag nach der Kommunalwahl hat Schleswig-Holsteins SPD mit der Aufarbeitung ihrer historischen Schlappe in den großen Städten begonnen. Am frühen Abend kam im Kieler Haus des Sports erst der Landesvorstand, dann der Landesparteirat zusammen. Am Sonntag hatten die Sozialdemokraten mit Kiel ihre wichtigste Hochburg verloren, und nicht nur der ehemalige Landeschef Ralf Stegner sprach von einer „ziemlich bedrohlichen Lage“. Dabei gebe es in Norddeutschland überall gute Beispiele für eine erfolgreiche SPD.

„Auch wenn es sicher ein ganzes Ursachenbündel gibt: Natürlich ist das schwache Ergebnis auch meine Verantwortung“, sagt Ulf Kämpfer, Kieler OB und Landesparteivize. „Und natürlich ist das kein Ergebnis, worüber sich die Landesvorsitzende (Serpil Midyatli, Anm. d. Red.) oder der stellvertretende Landesvorsitzende freuen kann.“ Aber allein dem Landesvorstand die Schuld anzulasten, hielte er für falsch. „Ich glaube nicht, dass unsere Probleme im Kern beim Spitzenpersonal liegen. Die Organisations- und Kampagnenfähigkeit der Partei hat über viele Jahre schleichend nachgelassen.“

Kämpfer: „In Kiel gibt es wieder eine Koalitionsmöglichkeit zwischen Grünen und der SPD“

In Kiel sei das passiert, was in Städten wie Osnabrück, Frankfurt/Main, München, Bonn, Münster und Köln schon vor einiger Zeit geschehen sei: dass die SPD hinter Grüne und CDU auf Platz 3 gerutscht ist. Die Sozialdemokraten seien jedoch weiterhin in mehr und breiteren gesellschaftlichen Milieus verankert als die Grünen, betont Kämpfer. Mit denen habe die SPD in Kiel auch bisher kooperiert, und diese Möglichkeit sehe er auch künftig – nur eben mit verschobenen Kräfteverhältnissen zugunsten der Grünen. „In Kiel gibt es wieder eine Koalitionsmöglichkeit zwischen Grünen und der SPD“, sagt er. „Das war bisher nach meinem Empfinden eine Kooperation auf Augenhöhe, und wenn beide Partner weiter dazu bereit sind, dann könnte man konstruktiv und erfolgreich wie in der Vergangenheit zusammenarbeiten.“

Wirklich? Der Kieler Politologe Prof. Wilhelm Knelangen äußert Zweifel. Rechnerisch möge eine stabile grün-rote Mehrheit plausibel sein. „Und Kämpfer empfindet das Wahlergebnis offenbar als Bestätigung seines Kurses. Fakt ist aber, dass die Partei, der er angehört, davon überhaupt nicht profitiert – im Gegenteil.“ Benötigt Schleswig-Holsteins SPD also einen Befreiungsschlag? „Den braucht sie sicherlich“, sagt der Wissenschaftler. „Allerdings ist die Neigung, das zuerst auf eine Personalfrage zuzuspitzen, der bequemste Weg.“

Knelangen sieht SPD eingezwängt zwischen grüner Klimaprogrammatik und der Kritik daran

Wenn er sich die Ergebnisse in den großen Städten anschaue, dann habe er vor allem diesen Eindruck: „Die Partei ist eingezwängt zwischen der Klimaprogrammatik der Grünen und den Kritikern dieses Kurses in der CDU, zum Teil auch in der AfD. Was jetzt der Beitrag der SPD ist, ist vielen Wählerinnen und Wählern nicht klar.“ Im Landtag spiele die SPD-Fraktion keine wirklich bedeutende Rolle. „Und für die Wählerschaft ist nicht klar, wer die Partei derzeit führt, zumal die SPD die Frage zwischen Midyatli, Kämpfer und Landtagsfraktionschef Thomas Losse-Müller offen hält.“

An der Basis blicken sie bewundernd nach Bremen. Dort sei es dem spröden Bürgermeister Andreas Bovenschulte am Wochenende gelungen, die Partei „mit unerschütterlicher Haltung“ zum Wahlsieg zu führen. Das müsse auch in Schleswig-Holstein wieder SPD-Anspruch sein. „Wir machen Politik für Normalos und müssen an unserer eigenen Marke arbeiten“, mahnt Kirsten Eickhoff-Weber, Kreischefin in Neumünster. Was Dirk Diedrich, Kreischef in Dithmarschen, ähnlich formuliert. „Wir dürfen nicht mehr den Grünen hinterherhechten, sondern müssen unsere eigenen Akzente setzen: auf eine leistungsgerechte Altersvorsorge, auf Arbeitnehmerrechte, auf eine vernünftige Bezahlung und vernünftige Energiepreise.“

Für Verdruss sorgt unter den Genossen ein Zitat der Landeschefin. „Ich steh auf keinem einzigen Wahlzettel, von daher ist das nicht meine Wahl“, hatte sie dem NDR-Fernsehen gesagt. Ein Sprecher beeilte sich, darauf hinzuweisen, dass dieses Zitat verkürzt wiedergegeben worden sei. „Passt aber zur Taktik“, sagt ein SPD-Mann. „Am Ende ist am schwachen Ergebnis mal wieder keiner schuld.“