﻿Kommunen in SH am Limit: Plätze für Flüchtlinge werden knapp

Kiel. Die Zahl der Flüchtlinge, die nach Schleswig-Holstein kommen, reißt nicht ab: Im ersten Halbjahr 2023 suchten laut Zuwanderungsbericht des Landes bislang 4175 Menschen Asyl. Das waren fast doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum (2105). Die FDP fordert angesichts des hohen Anstiegs einen Ausbau der Landesunterkünfte.

„Das Land muss deutlich mehr Erstaufnahme-Kapazitäten schaffen, wenn es den Entwicklungen nicht hinterherlaufen möchte“, sagt der migrationspolitische Sprecher der FDP, Bernd Buchholz. Es sei von weiterem Druck der Asylsuchenden im Jahresverlauf auszugehen.

Sozialministerium und Landesamt halten Kapazitäten für ausreichend

2022 wurden im ganzen Jahr 6496 Geflüchtete in den Erstaufnahmen registriert, vor allem im Herbst und Winter war der Zulauf hoch. Zudem wurden im Ausländerzentralregister 30 922 Kriegsvertriebene aus der Ukraine in Schleswig-Holstein gemeldet, die nicht alle auf staatliche Unterbringung angewiesen waren.

Allein diesen Juni kamen 702 neue Geflüchtete in den Erstaufnahmen an. „Der Trend hat sich im Juli fortgesetzt. Es kommen nach wie vor viele Menschen zu uns“, sagt Wolfgang Kossert vom Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge. „Wir haben im vergangenen Jahr unsere Bettenzahl nahezu verdoppelt, sodass aktuell die Kapazitäten ausreichend sind.“

Aktuell leben 4597 Menschen in den Landesunterkünften in Neumünster, Boostedt, Rendsburg, Bad Segeberg und Seeth. Weniger als ein Sechstel stammt aus der Ukraine. Die Unterkünfte bieten maximal Platz für 7200 Flüchtlinge. Eine Vollauslastung sei bisher „zu keinem Zeitpunkt annähernd erreicht“, so eine Sprecherin des Sozialministeriums.

Teilweise verbringen Flüchtlinge mehr als drei Monate in den Landesunterkünften, manchmal dauert es nur vier Wochen, bis sie auf die Städte und Kreise weiterverteilt werden. Doch sie sind an ihren Belastungsgrenzen.

Kommunen berichten von angespannter Lage bei der Unterbringung von Flüchtlingen

„Wir haben zurzeit rund 3450 Personen untergebracht“, sagt Kiels Sozialdezernent Gerwin Stöcken. „Wir sind am Limit dessen, was unsere Gemeinschaftsunterkünfte hergeben. Deshalb bauen wir 200 neue Plätze in einem ehemaligen Altenheim in Neumühlen-Dietrichsdorf auf und errichten wieder ein Containerdorf auf dem Parkplatz Tempest in Schilksee.“

Der Wohnraum sei weiterhin „äußert knapp“, sagt Christian Ströh, der im Kreis Rendsburg-Eckernförde die Zuwanderungsabteilung leitet. Der Kreis hat gerade in Rendsburg eine Notunterkunft als „Puffermöglichkeit“ in Betrieb genommen und sieht sich damit für die nähere Zukunft gut aufgestellt. Der Kreis Plön nennt die Situation „sehr angespannt“ und will schnellstmöglich eine kreiseigene Unterkunft mit 80 Plätzen in Schönberg schaffen. Segeberg und Ostholstein bestätigen eine hohe Belastung.

Der Ausbau temporärer kommunaler Unterkünfte gehört laut Ministerium zu einem Vier-Stufen-Plan, der genügend Plätze sicherstellen soll: „Wir sind als Land vorbereitet.“ Die dritte Stufe sehe vor, dass Land und Kommunen in gemeinsamer Verantwortung Unterkünfte schaffen. Erst wenn das nicht reicht, sollen die Landesunterkünfte aufgestockt werden.

