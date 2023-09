﻿Kommunalverbände: Land hält Versprechen zur Kita-Finanzierung nicht

Kiel. Die Kommunalen Spitzenverbände in Schleswig-Holstein werfen dem Land Wortbruch bei der Umsetzung der Kita-Reform vor: Statt die Kommunen bei Kosten zu entlasten, plane das Land, wesentliche Zusagen einzukassieren. „Wir fordern, dass das Land, wie im Kita-Gesetz versprochen, die offensichtlichen Finanzierungslücken im Kita-System spätestens 2025 schließt“, teilten Gemeindetag, Städteverband und Landkreistag mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Finanzierung der Kitas stützt sich auf drei Säulen: die Förderung vom Land, Beiträge der Eltern und Geld von deren Wohnsitzgemeinden. Im Zuge der Kita-Reform wurden Parameter festgelegt, von denen abhängt, wie viel Geld die Kommunen vom Land für die Verteilung an die Träger bekommen. Ziel war, die vom Land gesetzten Qualitätsstandards zu Personal oder Ausstattung auszufinanzieren.

Bülow: Bei Kita-Reform war klar, dass Finanzierung nicht alle Kosten abdeckt

„Bei einigen Punkten war von Anfang an klar, dass die Finanzierung unterhalb dessen liegt, was die Träger eigentlich brauchen“, sagt Jörg Bülow, Geschäftsführer des Gemeindetags. Als Beispiele nennt er die tatsächlichen Sachkosten – wie viel Kitas für Miete, Strom oder Spielzeug ausgeben – und die realen Personalkosten. So sei etwa eine zweite Fachkraft in der Kita-Gruppe oft höher qualifiziert als vorgeschrieben und folglich teurer als einkalkuliert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weil sich damals nicht ad hoc ermitteln ließ, wie hoch die realen Kosten sind, wurde mit der Reform eine Evaluation verbunden. Sie sollte unter anderem untersuchen, wie hoch die Fördersätze sein müssten und bis 31. Dezember 2023 abgeschlossen sein.

Schleswig-Holstein verschiebt Evaluation der Kita-Reform nach hinten

„Jetzt soll diese Evaluation um ein Jahr nach hinten verschoben werden“, so Bülow. „Solange bleiben entweder die Kommunen alleine auf den Kosten sitzen oder die Kitas haben zu wenig Geld.“ Trotz steigender Kosten werde der Landesanteil dann sinken. Die kommunalen Vertreter sprechen von einem „erheblicher Vertrauensbruch“, der neue Unsicherheiten für Kitas schaffe.

Laut Ministerium handelt es sich um weniger Verzögerung. Der Bericht werde Ende April 2024 fertig sein.

Der FDP-Abgeordnete Heiner Garg, der in seiner Amtszeit als Sozialminister die Kita-Reform verantwortete, erinnert an deren Kernideen: Eltern und Kommunen finanziell entlasten sowie die Qualität in Kitas steigern.

„Im Moment habe ich den Eindruck, dass die schwarz-grüne Regierung die Weiterentwicklung der Kita-Reform mit Ansage gegen die Wand fährt“, so Garg. „Spekulationen über höhere finanzielle Belastungen der Eltern sind ebenso wenig hilfreich wie eine drohende höhere Belastung der Kommunen oder eine Absenkung der vereinbarten Qualitätsstandards.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Zwar könne es gute fachliche Gründe geben, sagte Garg, die Evaluation zu verlängern – etwa, weil sie die Ausnahmesituation der Pandemie betrachtete. Dann müsse Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) aber dafür Sorge tragen, „dass die Kommunen nicht schlechter gestellt werden als mit der Reform intendiert und vereinbart“, so Garg.

Auch die kitapolitische Sprecherin der SPD, Sophia Schiebe, betont, dass es zu keinen Einsparungen im Sozialbereich kommen dürfe. „Wir wollen Klarheit schaffen und werden deshalb die Landesregierung im nächsten Sozialausschuss zu ihren Plänen befragen.“

Die Ziele der Reform bleiben dem Ministerium zufolge bestehen. Sich mehr Zeit für die Datenerhebung und eine fundierte Analyse zu nehmen, sei in enger Abstimmung mit allen am Reformprozess Beteiligten entschieden worden. Das habe gute Gründe: „Wir wollen die Stärken der Kita-Reform bewahren und die Schwächen beheben“, sagte Touré. „Dafür braucht es valide Daten sowie eine umfassende Beteiligung aller Mitwirkenden.“ Es sei Sorgfalt statt Eile geboten.

KN