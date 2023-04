﻿Schleswig-Holstein feiert den niederländischen König Willem-Alexander

Kiel/Molfsee. Eine Geburtstagsfeier ohne Geburtstagskind und dann auch noch einen Tag zu früh? In Schleswig-Holstein ist das gar kein Problem. Knapp 300 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur feierten am Mittwoch den 56. Geburtstag von Willem-Alexander – dem König der Niederlande. Der traditionelle „Koningsdag“ wird zwar erst am Donnerstag in ganz Holland mit Paraden, Festivals und Live-Konzerten gefeiert, aber die Menschen hier im Norden sind ihrer Zeit eben ein wenig voraus.

Hauptgast ist an diesem frühen Nachmittag nur leider der eisige Wind. „Typisch Schleswig-Holstein eben“, nimmt es Gastgeber Rainer Kibbel gelassen. Unermüdlich schüttelt der niederländische Honorarkonsul von Schleswig-Holstein die Hände der vielen Gäste, die ins Freilichtmuseum strömen.

Nach und nach versammelt sich das Who is Who des Nordens vor der Winkelscheune. Von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) über Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) bis hin zu Ex-Ministerpräsident Torsten Albig (SPD). Was ist an einem Königsgeburtstag ohne König so spannend?

„Der Königstag ist etwas ganz Besonderes“, sagt Caroline Toffel. Von 2017 bis 2018 war sie selbst ehrenamtliche Honorarkonsulin der Niederlande. Inzwischen arbeitet sie in Berlin im Vorstand der dortigen Volksbank. Aber für das große Fest komme sie natürlich gerne zurück in den Norden.

Man könne auf so einem Event wunderbar netzwerken, sagt sie und entdeckt auch schon die Direktorin des Museums Kunst der Westküste, Ulrike Wolff-Thomsen, in der Menge. Eine herzliche Umarmung folgt. „Als Honorarkonsulin hatte ich Frau Wolff-Thomsen einen niederländischen Kunst-Experten für eine geplante Ausstellung auf Föhr vermittelt“, erzählt Caroline Toffel.

Die Museumsdirektorin nickt und erzählt gleich von einem neuen Projekt, das sie zusammen mit dem niederländischen Singer Laren Museum fürs kommende Jahr plant. Der Titel: „Frischer Wind – Impressionismus im Norden“.

Wind ist auch heute im Freilichtmuseum das Stichwort. Eine Sturmböe räumt vor der Winkelscheune gerade ein paar Tische ab. Die Gäste zurren Schals und Jacken etwas fester. Viele tragen Orange – die Farbe des niederländischen Königshauses. Was Jeanette van Beek, Geschäftsführerin der Sponsorengesellschaft des SH Musik Festivals, ganz besonders freut. „Ich selbst bin Niederländerin“, sagt sie, während Sohn Albert (4) sein niederländisches Lieblingswort verrät: „Hagelslag“ – Schokoladenstreusel.

Die beliebten Frühstücksstreusel gibt es heute zwar nicht. Dafür werden aber bei Poffertjes und Matjes Verbindungen in alle Welt geknüpft. So reiste Wu Cong, der chinesische Generalkonsul in Hamburg, mit seiner Frau Yu Rui an. Genauso wie Mariano Pagliettini vom argentinischen Generalkonsulat und seine Kollegin aus Peru, Ana Peňa. „Wir sind hier, um dem Land unseren Respekt und Freundschaft entgegenzubringen“, sagt die schwedische Honorarkonsulin Glenny Holdhof.

Auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) lobt die „vielfältigen Verbindungen der beiden Länder“ und verweist auf die Deiche und mit einem Augenzwinkern auf die Schubkarren in unseren Vorgärten. Wissenschafts-Staatssekretär Guido Wendt erinnert an die Tradition der Meiereien, die die Niederländer zu uns gebracht hätten. „Schleswig-Holstein ist das Land der Migration.“

Schade nur, dass an diesem windigen Tag nicht auch Seine Majestät König Willem-Alexander anwesend ist. Dem hätten bei so viel Lob ganz schön die Ohren geklungen. Seinen Geburtstag sowie sein zehnjähriges Thronjubiläum wird er am 27. April zusammen mit seiner Frau Máxima (51) in Rotterdam feiern. Vom Freilichtmuseum aus kommen hier schon mal die allerbesten Wünsche. Ein dreifaches Hipphipphurra auf den König!