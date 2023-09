Kontrolltag der Polizei, Europawahl, Ärzteversorgung

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

sind Sie heute in eine Verkehrskontrolle geraten? Dann könnte es Ihnen wie vielen anderen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern ergangen sein. Die Polizei Schleswig-Holstein beteiligte sich an einem bundesweiten Kontrolltag und achtete an vielen Orten im Norden verschärft auf das Tempo.

Hamburgs CDU hat mit der Kielerin Freya Gräfin von Kerssenbrock vorgelegt, nun benennt der Landesvorstand der CDU in Schleswig-Holstein auch seinen Spitzenkandidaten für die Europawahl 2024. Christian von Boetticher, der sich für diesen Posten ins Spiel brachte, dürfte mit dem Ausgang wenig zufrieden sein. Er rückte auf den aussichtslosen Platz 3. Mein Kollege Ulf Christen berichtet.

Was sicherlich nicht nur auf den Kreis Rendsburg-Eckernförde zutrifft, sich dort aber gerade zuspitzt: Um die Ärzteversorgung im Kreisgebiet steht es nicht überall gleich gut. Weil einige Mediziner auf die 65 zugehen und nicht genügend junge Ärzte nachrücken, dürfte in den kommenden Jahren eine Unterversorgung drohen. Andrea Bracht berichtet:

Weitere Themen des Tages finden Sie hier:

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

So sehen Weltmeister aus: Der Kieler Max Kohlhoff (re.) und sein Flensburger Ole Burzinski haben im Starboot den Titel geholt. © Quelle: Star World Championship/Martina Orsini

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.

KN