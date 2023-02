Konzerttipps in Kiel und der Region vom 10. bis 16. Februar

Wer es eher nicht so konventionell, sondern lieber etwas exotischer mag, für den halten die kommenden Konzerttage in Kiel und Umgebung einige musikalische Leckerbissen bereit. Etwa den Singer-Songwriter John Moods, die Band About Aphrodite oder das Trio Saxyarpa im Lutterbeker.

John Moods spielte schon auf weltweit renommierten Festivals wie dem SXSW in Texas oder dem Waves Vienna und kommt jetzt in die Hansa48.

Konzert der Woche: John Moods am Freitag, 10. Februar, in der Hansa48

Sphärischer Pop, Synthie-Sounds, klangliche Exotica-Trips: Sein drittes Album „The Great Design“ präsentiert John Moods am Freitag, 10. Februar, ab 20 Uhr in der Hansa48 in Kiel. Der 38-jährige deutsch-polnische Musiker, Mitbegründer der Berliner Art-Pop-Band Fenster, mit der er vier Alben und einen Spielfilm veröffentlicht hat, trat solo bereits bei weltweit renommierten Festivals wie dem SXSW in Texas oder dem Waves Vienna auf.

Songs von John Moods fanden sich in US-amerikanischen Serien wie „High Maintenance“ oder auch der Serienverfilmung von Nick Hornbys Bestseller „High Fidelity“. Den Support übernimmt an diesem Abend die neue Kieler Ein-Mann-Band Neverchamp, die fluffigen Lo-Fi-Pop und Bossanova mit Synthies und Gesang bietet.

Tickets für das Konzert von John Moods: 10 Euro plus Gebühren im Vorverkauf bei Tix for Gix und an der Abendkasse

Freitag, 10. Februar: Konzert von About Aphrodite im Medusa und Rong Kong Koma in der Pumpe

Cineastische Klanggemälde mit hypnotischen, sphärischen Sounds, teils untermalt mit treibenden Beats: Die Musik von About Aphrodite ist eine aufregende Mischung aus Klassik, Jazz, Drone und Improvisation. Gilda Razani ist eine weltweit gefragte Theremin-Spielerin, so wirkte sie etwa auf „Fifty“ mit, dem jüngsten Album der mit zehn Grammys dekorierten US-amerikanische Vokal-Combo The Manhattan Transfer. Auch Pianist Hans Wanning teilte sich bereits mit namhaften Jazzmusikern die Bühne. Begleitet wird das Duo beim Konzert ab 20.30 Uhr im Medusa (Medusastr. 16) vom chilenisch-spanischen Schlagzeuger Jaime Moraga Vasquez.

Tickets für das Konzert von About Aphrodite: 14,20 Euro (Vorverkauf bei Reservix, unter www.eins31.de und bei diversen Vorverkaufsstellen in Kiel, etwa der Buchhandlung Liesegang, Holstenstr. 106-108)

Recht kryptisch unter dem Titel „Delfine der Weide“ läuft die Tour von Rong Kong Koma, die die Berliner Band auch in den Roten Salon der Kieler Pumpe führt. Kopf der Punkrock-Band ist Sänger und Multiinstrumentalist Sebastian Kiefer, der im Oktober 2017 alte Kumpels aus der Kreuzberger und Neuköllner Punkszene zusammengetrommelt hat, um Rong Kong Koma zu gründen. Anders als in vorherigen Bands wie Diving For Sunken Treasure oder Huck Blues singt Kiefer jetzt erstmals auf Deutsch. Im März 2020 erschien das von ihm selbst produzierte Debütalbum „Lebe Dein Traum“, im April 2022 der Nachfolger „Delfine der Weide“.

Karten für das Konzert von Rong Kong Koma: 14 Euro zzgl. Gebühr

Sonnabend, 11. Februar: Saxyarpa im Lutterbeker und Trailhead im Kulturladen Leuchtturm

Harfe, Saxofon, Cajón – ungewöhnlich ist die Besetzung des Trios Saxyarpa, das um 20 Uhr im Lutterbeker in Lutterbek auftritt. Mit seinem energiegeladenen Saitenspiel kann Alberto Sanchez eine ganze Rhythm-Section ersetzen, allerdings auch zarter, wie die Beteiligung des Gewinners des Folklore-Oscars bei der Band Gleis 8 um Rosenstolz-Sängerin Anna R. und seine Harfen-Parts für Peter Maffays „Tabaluga“ beweisen. Johannes Köppen spielt Saxofon in der Band von Lotto King Karl und stand schon mit Roger Chapman auf der Bühne. Manuel Beutke ist als Schlagzeuger im Punk zu Hause und als Perkussionist bei Flamenco-Bands gefragt. Zu dritt vermischen sie Soul, Pop, Folk, Flamenco und Jazz zu einem eigenen Sound.

Hinter dem Namen Trailhead, was für den Ausgangspunkt eines Wanderweges steht, verbirgt sich der Berliner Songschreiber Tobias Panwitz, der seine Reiseerlebnisse und Begegnungen am Wegesrand in energiegeladene Folksongs und stimmungsvolle Balladen einfließen lässt. Mit Gitarre, Mundharmonika und am Klavier besingt Trailhead Erlebnisse zwischen US-amerikanischen Landstraßen, spanischen Wegen, lettischen Flüssen und südamerikanischen Landschaften. Freunde der Songs von Crowded House, Ron Sexsmith, Tom Petty, Neil Young und Jackson Browne dürften beim Konzert ab 20 Uhr im Kulturladen Leuchtturm auf ihre Kosten kommen.

Karten für das Konzert von Trailhead: 15 Euro (Vorbestellung Mo-Fr von 15 bis 18 Uhr unter 0431/396861 oder unter kulturladen-leuchtturm@gmx.de)

Dienstag, 14. Februar: Konzert von Doctor Krapula in der Pumpe

Auf ihrer „Calle Caliente“-Tour holen Doctor Krapula ihr um ein Jahr verschobenes Konzert im Roten Salon der Pumpe nach und präsentieren dort ihr gleichnamiges neues Album. Das Quintett aus der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá zählt zu den wichtigsten Rockbands Lateinamerikas, mischt Punk, Cumbia, Ska, Hip-Hop und Reggae zu einem tanzbaren Gebräu, das als Treibsatz für ihre kritischen Texte dient. Nach seinem Amazonas-Projekt zur Rettung des Regenwaldes arbeitet das Quintett momentan mit der lokalen autonomen Verwaltung in Cudinamarca zusammen, um den Bogotá River zu erhalten und mit 1800 neuen Bäumen die Umgebung des Flusses zu begrünen.

Tickets für das Konzert von Doctor Krapula: 17,20 Uhr

Donnerstag, 16. Februar: Fox Paloma im Club 68

Psychedelischen Sixties-Pop-Rock spielt die Band Fox Paloma ab 19.30 Uhr im Club 68 in der Kieler Ringstraße. Das Trio aus dem dänischen Aalborg – die „Sync Siblings“ Linus und Rasmus Holst sowie der charismatische Frontmann Jake Gardiner – hat auch Songs seiner aktuellen EP „Retrospectacular“ im Gepäck.

Eintritt frei