﻿Taufe für Korvette „Emden“: Marineschiff wird in Kiel für viel Arbeit sorgen

Kiel/Hamburg. Die deutsche Marine hat wieder eine „Emden“: Im Hamburger Hafen wurde am Donnerstag eine neue Korvette auf diesen Traditionsnamen getauft. Der über 500 Millionen Euro teure Neubau dürfte auch Arbeitsplätze im Kieler Marinearsenal sichern. In Kiel wird die Wartung und Instandsetzung der Korvette erfolgen. Bereits jetzt sind Teststände und Werkstätten im Aufbau. Dazu gehört auch das neue Bordgeschütz, das es bislang in der Marine nur auf diesen Schiffen gibt.

Wann die neue „Emden“ in den Dienst der Marine kommt, ist noch unklar. Das Neubauprogramm kämpft mit Verzögerungen. „Wir arbeiten an einer Lösung. Es handelt sich um einen Software-Baustein für die IT-Sicherheit“, berichtet Tim Wagner, Geschäftsführer der Werft NVL, die im Lürssen-Konzern den Marineschiffbau betreibt.

Korvette „Emden“: Neubau bereits ein Jahr hinter dem Zeitplan

Die bei Auftragserteilung im September 2017 vereinbarten Ablieferungstermine sind schon mehrfach verschoben worden. Ursprünglich sollten die fünf Schiffe zwischen 2022 und 2025 in Dienst gestellt werden. Inzwischen geht die Marine von einer Indienststellung der ersten Einheiten 2026 aus. Für die Marine ist das Problem überaus ärgerlich. „Deshalb wünsche ich mir mehr Flexibilität bei der Auftragsausführung“, so Vizeadmiral Frank Lenski an die Adresse der Werften.

Probleme beim Bau der Korvette „Emden“: Kritik vom Befehlshaber der Marine

„Wir brauchen diese Einheiten mehr denn je“, sagt Lenski. Die Probleme mit der fehlenden Bereitstellung einer IT-Sicherheit wären aus Sicht der Marine vermeidbar gewesen. Die Soldaten seien jetzt die Leidtragenden. Man müsse ehrlicherweise feststellen, dass diese Korvetten der Klasse 130 so nicht mehr den Anforderungen für die Zukunft entsprechen. Eine Nachbesserung bei Fähigkeiten und Bewaffnung sei erforderlich, so der Admiral. „Seekrieg ist keine olympische Disziplin, dabei sein ist hier nicht alles. Im Seekrieg gibt es keinen zweiten Sieger.“

Das erste Schiff der Klasse, die „Köln“, kann derzeit wegen der IT-Probleme nur für Ausbildungsfahrten ohne Nutzung der Waffensysteme eingesetzt werden.

Gebaut werden die fünf Korvetten von einer Arbeitsgemeinschaft der Werften Lürssen, TKMS und German Naval Yards (beide Kiel). Die Lürssen-Gruppe mit NVL hat als Projektführer die Standorte Wolgast, Bremen und Hamburg eingebunden. Die Achterschiffe baute die Peenewerft von NVL in Wolgast. Die Vorschiffe lieferten die Standorte Bremen und Kiel. In Hamburg wurden die Rumpfhälften zusammengeschweißt.

Die „Emden“ ist das siebte Schiff der Klasse „K130“. Die Klasse ist in zwei Baulose aufgeteilt, die je fünf Einheiten umfassen. Die ersten fünf wurden 2004 bis 2013 gebaut. Das zweite Baulos befindet sich seit 2017 in Bau.

Stationiert werden die Einheiten beim 1. Korvettengeschwader im Stützpunkt Hohe Düne in Rostock. Die Verantwortung für die Instandhaltung des zweiten Bauloses übernimmt das Marinearsenal in Kiel. Das erste Baulos wird vom Marinearsenal in Wilhelmshaven betreut.

Die Korvetten sind 89 Meter lang und verdrängen 1840 Tonnen. Die Bewaffnung besteht aus Geschützen, Flugkörpern, Seeminen und Drohnen. Es sind die ersten Schiffe mit dem neuen Flugkörper RBS15 und der neuen Hubschrauberdrohne „Sea Falcon“.

Die fünf neuen Korvetten haben Traditionsnamen aus der Geschichte der deutschen Marine bekommen. Es sind die „Köln“, „Karlsruhe“, „Augsburg“, „Lübeck“ und die „Emden“.

Taufpatin der „Emden“ ist Annette Lehnigk-Emden, neue Präsidentin des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr. Den Namenszusatz Emden trägt die Präsidentin, weil unter ihren Vorfahren einer der Soldaten des kleinen Kreuzers „Emden“ war.

Der Kreuzer war 1914 nach einer spektakulären Kaperfahrt im Indischen Ozean durch einen australischen Kreuzer zerstört worden. Ein Teil der Besatzung konnte aber entkommen und floh mit einem Segelschiff. Die Nachkommen der Stammbesatzung der ersten „Emden“ dürfen den Namen des Kreuzers in ihrem Namen führen.