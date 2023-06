﻿Kostenlose Sonnenmilch: Ein Modell für Schleswig-Holstein?

Lübeck. Auf Festivals, in Schulen, Sportvereinen und Gemeinden werden in den Niederlanden Sonnencreme-Spender aufgestellt, damit jeder sich ausreichend vor der Sonne schützt. Ein Beispiel: Das Krankenhaus Venlo-Venray unweit der deutschen Grenze versorgt zusammen mit einer Krankenkasse und mehreren Gemeinden 120 Grundschulen mit Sonnencreme-Spendern.

Hautärztin schlug vor, alte Desinfektionsspender zu nutzen

Die Hautärztin der Klinik sei auf die Idee gekommen, die während der Corona-Pandemie aufgestellten Spender für Desinfektionsmittel nun für Sonnencreme zu nutzen, sagte die Kliniksprecherin dem öffentlich-rechtlichen Sender NOS. Insbesondere Hautkrebs ist derzeit in den Niederlanden auf dem Vormarsch.

UKSH-Professor Terheyden: Eine sehr gute Idee

In Schleswig-Holstein kommt für die kostenlose Abgabe von Sonnencreme ein großes Lob aus der Medizin. „Ich halte das für eine sehr gute Idee“, sagt der Dermatologe Professor Dr. Patrick Terheyden, Leiter der Hautklinik am UKSH in Lübeck. Er habe bereits von dem Vorstoß aus den Niederlanden gehört und finde das sehr unterstützenswert.

Gesundheitsministerin: Begrüßenswerte Initiative

Von einer „begrüßenswerten Initiative, die auf Ebene der Gemeinden beispielsweise an Tourismusstandorten auch in Schleswig-Holstein vorstellbar wäre“, spricht Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU). Alle Maßnahmen, die zum UV-Schutz beitragen, begrüße man. „Besonders wichtig ist der Schutz vor UV-Strahlung für Kinder. Das gilt nicht nur am Strand oder am Wochenende draußen, sondern auch unter der Woche in den großen Pause auf dem Schulhof oder in der Sandkiste der Kita“, sagte die Ministerin.





In der Barmer-Geschäftsstelle bei Geschäftsführer Michael Dey im Lübecker Citti-Park gibt es kostenlose Sonnenmilch. © Quelle: Lutz Roessler

Barmer bietet kostenlosen Sonnenschutz in Geschäftsstellen

Die Krankenkasse Barmer ist bereits bei der Umsetzung. Man habe dieses positive Beispiel zum Anlass genommen, die vorhandene Infrastruktur der Handdesinfektions-Spender in den Geschäftsstellen zu nutzen, sagt der Geschäftsführer der Barmer in Lübeck, Michael Dey. „In diesen Tagen werden die Spender mit Sonnencreme befüllt und stehen dann den Besucherinnen und Besuchern unserer Geschäftsstellen kostenlos zur Verfügung.“ Niedrigschwellige Angebote für einen besseren Schutz vor UV-Strahlung seien begrüßenswert. „Die Idee aus den Niederlanden hat für uns daher einigen Charme, gerade weil sie sich an junge Menschen richtet“, sagt Dey.

UV-Schutz: Land vergibt Präventionspreis Um für den UV-Schutz zu sensibilisieren und ihn insbesondere für die besonders vulnerable Haut von Kindern zu verbessern, zeichnet das Land Schleswig-Holstein in diesem Jahr Kitas und Schulen, die besonders innovative UV-Schutz-Konzepte umsetzen, mit einem Präventionspreis aus. „Damit wollen wir Kindertagesstätten und Grundschulen motivieren, sich mit dem Thema UV-Schutz noch stärker auseinanderzusetzen und Schattenplätze und anderen Maßnahmen zum UV-Schutz vor Ort zu schaffen“, sagt Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken. Der Preis solle auch dazu beitragen, dass Kinder, Jugendliche, Eltern und Einrichtungen selbst noch mehr auf den eigenen Sonnenschutz achten. Zur Hautkrebs-Vorsorge bieten die gesetzlichen Krankenkassen ihren Versicherten ein kostenloses Hautkrebs-Screening alle zwei Jahre ab dem 35. Geburtstag an. Versicherte der AOK NordWest können das als Mehrleistung bereits im Alter von 20 Jahren in Anspruch nehmen, erklärt die Krankenkasse. Das Hautkrebs-Screening sei zuletzt wieder etwas mehr genutzt worden. Demnach gingen in 2021 insgesamt 11,2 Prozent der AOK-Versicherten in Schleswig-Holstein zur ärztlichen Früherkennung von Hautkrebserkrankungen, in 2020 waren es lediglich 9,8 Prozent. Der Anteil der Frauen lag mit 56 Prozent höher als der der Männer (44 Prozent).

AOK: Akteure vor Ort sollen sich zusammensetzen

„Solche oder ähnliche niederschwellige Angebote zur Hautkrebsprävention können gerade auch in Urlaubsregionen wie der Ost- und Nordsee hilfreich bei der Bekämpfung von Hautkrebs sein“, sagt auch Jens Kuschel, Sprecher der Krankenkasse AOK Nordwest. Hierzu sollten sich am besten die Akteure vor Ort wie Kommunen, Tourismusverbände und der öffentliche Gesundheitsdienst abstimmen und entsprechende Aufklärungsmaßnahmen planen.





Viele Urlauber würden kostenlose Sonnencreme am Strand gerne nutzen. © Quelle: Agentur 54°

TASH: Gratis-Sonnencreme wäre eine gute Sache

„Ein Spender mit Gratis-Sonnencreme würde von Gästen sicher positiv aufgenommen werden und als Präventionsmaßnahme gegen Hautkrebs dienen“, sagt Bettina Bunge, Geschäftsführerin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH). „Serviceangebote an unsere Gäste sind immer eine gute Sache.“ Inwiefern sich das hier realisieren lasse, hänge von den Entscheidungsträgerinnen vor Ort und den notwendigen Finanzierungsquellen ab.

Timmendorfer Strand will Umsetzung zügig prüfen

In den Kommunen gibt es ganz unterschiedliche Stimmen. „Wir finden das eine Super-Idee. Wir prüfen gerade, wie das bei uns umgesetzt werden kann, und danach können wir das schnell machen“, sagt Sven Partheil, Bürgermeister von Timmendorfer Strand. „Wir haben ein großes Interesse am Wohlergehen unserer Gäste.“ Im vergangenen Jahr habe die Gemeinde erstmals UV-Warntafeln aufgestellt, zusammen unter anderem mit der Deutschen Krebshilfe und der DLRG. Auf den Info-Tafeln können Gäste jederzeit die aktuellen UV-Werte erfahren. „Sonnenmilch-Spender könnten eine gute Ergänzung sein“, sagt Partheil. Die Kosten könnte die Gemeinde übernehmen.

Lübeck: Sonnenschutz fällt in Verantwortung des Einzelnen

Die Hansestadt Lübeck hält die Möglichkeit, bisherige Desinfektionsspender oder zusätzliche Spender als kostenlose Sonnencreme-Spender anzubieten, dagegen nicht für sinnvoll. „Dem entgegen steht, dass viele Menschen allergisch bedingt nur bestimmte Produkte vertragen und je nach Hauttyp unterschiedliche Lichtschutzfaktoren verwendet werden“, sagt Senatorin Pia Steinrücke. „Hier im Zuge des kostenlosen Angebots über die gesundheitlichen Risiken, den richtigen Gebrauch und die damit verbundene Haftung zu informieren, erscheint nicht praktikabel.“ Den richtigen Sonnenschutz zu wählen, sich vor zu viel UV-Einstrahlung zu schützen, das falle in die Verantwortung eines jeden Einzelnen, so Steinrücke.

Scharbeutz: Es müssten neue Spender angeschafft werden

Kostenlose Sonnenmilch sei „sicher ein netter Service und auch ein schöner Gedanke“, sagt Bettina Schäfer, die Bürgermeisterin von Scharbeutz, aber: „Die vorhandenen Spender aus Coronazeiten können nicht außen bei der salzhaltigen Meerluft weiter benutzt werden. Letztendlich müssten neue Spender beschafft werden, die regelmäßig aufgefüllt und auch regelmäßig gereinigt werden müssten“, erklärt sie. Es wären also Investitionen und Personal für einen hygienischen Betrieb notwendig. Schäfer: „Ich sehe das nicht als Aufgabe der Gemeinden an. Das gehört in die Eigenverantwortung der Besucherinnen und Besucher.“

Gemeinsame Aktionen mit Herstellern?

Gleichwohl sei Sonnenschutz ein sehr wichtiges Thema, auf das man immer wieder aufmerksam machen sollte. „Ich kann mir da eher Aktionen gemeinsam mit den Sonnencremeherstellern an einzelnen Tagen vorstellen, um die dringende Notwendigkeit von Hautschutz und Vorsorge in den Mittelpunkt zu stellen“, erklärt Bettina Schäfer.

Unternehmen in den Niederlanden hat sich spezialisiert

In den Niederlanden und Belgien hat sich das Unternehmen Sundo auf das Aufstellen von Sonnencreme-Spendern spezialisiert. Gründer Ybe Heemskerk kam mit einem Freund vor zwei Jahren auf die Idee, als sie in der Sonne saßen. „Mein Vater ist schon einige Male an Hautkrebs erkrankt, deshalb halte ich es für sehr wichtig, dieser Krankheit vorzubeugen“, sagte Heemskerk.

Nordseebad Katwijk finanziert kostenlose Sonnencreme

„Es kostet Geld, ein paar Tausend Euro, aber wir halten die Gesundheit unserer Einwohner und Besucher für sehr wichtig“, sagte Stadtrat Jacco Knape vom Badeort Katwijk an der Nordsee dem NOS. „Wir sehen Menschen, die die Sonne ungeschützt genießen, und in Katwijk ist das überdurchschnittlich häufig, und das ist nicht gut.“