Krach im Landtag um die Asylpolitik

es ist ein heikles Thema. Wenn es um Asylpolitik geht, dann liegen im Landtag die Nerven blank. Denn schon die Gegensätze innerhalb der schwarz-grünen Regierungskoalition könnten nicht größer sein. Und wenn die Opposition das deutlich machen möchte, muss sie nur einen entsprechenden Antrag stellen. Die FDP hat das getan. Gekracht hat es heute morgen aber an ganz anderer Stelle. Weil die SPD-Abgeordnete und Landesvorsitzende Serpil Midyatli sich nicht an ihre Redezeit hielt und auch nach Aufforderung nicht zum Ende kam, drehte ihr Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) das Mikrofon ab. Ein seltener Vorgang, der durch einen Tweet aus der SPD fast zu einem handfesten Eklat geführt hätte. Mein Kollege Christian Hiersemenzel war im Parlament dabei und kennt die Einzelheiten. So viel sei verraten: Der Tweet kam diesmal nicht von Ralf Stegner.

Berappelt sich die Wirtschaft wieder? Oder drohen uns wegen Ukraine-Krieg, Inflation und angeschlagener Lieferketten weiter steigende Preise und Firmenpleiten? Antworten auf diese und ähnliche Fragen liefert das Kieler Institut für Weltwirtschaft, dessen Wirtschaftswissenschaftler weltweit einen guten Ruf genießen. Heute hat das IfW seine Konjunkturprognose für den Sommer vorgelegt. Es ist der erste Bericht, der unter dem neuen Präsidenten Prof. Moritz Schularick verfasst wurde. Mein Kollege Ulrich Metschies hat die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst.

Und dann ist da ja noch das Wetter. Die Prognosen sind in diesem Fall mal ausnahmsweise eindeutig. Es bleibt auch in den nächsten Tagen sommerlich und trocken. Stadtwerke und Co. rufen dazu auf, Wasser zu sparen. Vor allem abends, wenn im Garten der kränkelnde Rasen gesprengt, die Blumen gegossen oder der Pool aus dem Baumarkt aufgefüllt wird, steigt der Verbrauch. Aber droht uns im Norden deshalb wirklich die große Dürre? Wir haben versucht, der Frage einmal richtig auf den Grund zu gehen.

Bild des Tages





Die Engstelle am Kreisel in Osdorf passiert der Schwertransport im Gegenverkehr über den Bürgersteig, der von Eisenplatten geschützt wird. © Quelle: Sven Janssen

Im Rückwärtsgang die Auffahrt hoch, auf der linken Spur über den Kreisel: Schwertransporte quer durch Rendsburg-Eckernförde müssen sich nachts spezielle Wege suchen. Das ist manchmal kompliziert und mit viel Aufwand verbunden. Meine Kollegin Sorka Eixmann und Fotograf Sven Janssen wollten es genau wissen und haben einen Transport begleitet. Hier geht es zu ihrem Bericht.

