Kiel. Nein, auch der Wirtschaft in Schleswig-Holstein mangelt es wahrlich nicht an Problemen. Steigende Energiekosten, gestörte Lieferketten, Folgen der Pandemie: Die Herausforderungen sind immens. Zu alldem kommt das Dauerthema Fachkräftemangel, das sich wie Mehltau über die Betriebe legt – und zwar branchenübergreifend. Mit Hochdruck werben die Unternehmen um Nachwuchs, bespielen ihre Social-Media-Kanäle, zeigen sich auf Jobmessen – wo es die Pandemie wieder zulässt – , und empfehlen sich mit allerlei netten Leistungen als attraktiver Arbeitgeber, von Dienstbike bis Fitnessraum.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

"Doch die bisherigen Methoden der Nachwuchsgewinnung funktionieren nicht mehr so gut", sagt Dorothee Werner, Vorstandsvorsitzende des Kieler IT-Hauses KNK Business Software AG. Gemeinsam mit den Kieler Nachrichten stellte sich das Unternehmen eine ganze Reihe von Fragen: Wenn Messen den gewünschten Erfolg nur eingeschränkt bringen, wie gewinnen wir dann die richtigen Talente? Was wünschen sich Beschäftigte von ihrer Firma? Wie verstehen Betriebe ihre Zielgruppen besser?

Kieler KräfteHack: Am Ende sollen konkrete Lösungen stehen

Es sind die Fragen, vor denen viele Unternehmen stehen, die den Fachkräftemangel live erleben – in der zähen Besetzung ausgeschriebener Stellen etwa oder in Form einer wackeligen Mitarbeiter-Bindung. Und so brüteten Vertreterinnen und Vertreter des Software- und Medienhauses über einem neuen Format, das mit der klassischen Jobmesse kaum noch etwas zu tun hat. Der Name: „KräfteHack“. Ja, auch hier geht es um Kontakte, ums Kennenlernen, ums Netzwerken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch das Ziel ist deutlich weiter gefasst: Am Ende der Veranstaltung am 26. August auf dem Gelände des Waterkant-Festivals in Kiel-Holtenau, bei der auch Wissenschaft und Politik eingebunden sind, sollen ganz konkrete Lösungen stehen. Einen ganzen Tag lang werden Personalverantwortliche, Start-ups, Studierende und junge Talente in Gruppen zusammenhocken und an ganz konkreten Fragen arbeiten: Wie sieht moderne Kräftegewinnung heute aus? Wie bitte wollen wir arbeiten? Was erwarten junge Menschen von ihrem Job? Welche Barrieren gibt es zwischen Nachwuchs und den Unternehmen?

Ein Hackathon ist eigentlich ein Mix aus Hacking und Marathon

„Hackathon“ – diesen Begriff, der sich aus „Hacking“ und „Marathon“ zusammensetzt – verbindet man gemeinhin mit der IT-Branche: Unter Zeitdruck versuchen Programmier-Expertinnen und Experten, fest vorgegebene Aufgaben zu lösen und mit ihrer Lösung eine Jury zu überzeugen. Doch beim „KräfteHack“ geht es natürlich um andere Fragen und Herausforderungen. Nur ein Beispiel: Wie sieht eine typische junge Persönlichkeit heutzutage eigentlich aus? Wie tickt sie? Wie wichtig ist eigentlich der Job für sie?

So geht’s zum ersten Kieler „KräfteHack“ Der erste Kieler „KräfteHack“ ist für Freitag, 26. August, von 9 bis 20 Uhr geplant. Ein Get-Together soll es am Vorabend, 25. August, ab 17 Uhr geben. Ort des Premieren-Geschehens ist das Waterkant-Festival-Gelände auf dem MFG-5-Areal in Kiel-Holtenau. Zielgruppe der Veranstaltung sind Recruiter, Personaler, Verantwortliche in Unternehmen, Führungskräfte, interessierte Studierende/Absolventen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – sowie alle, die das Thema Fachkräftemangel interessiert. Für die drei besten Lösungen der gestellten Aufgaben gibt es Preise zwischen 1000 und 5000 Euro sowie Sonderpreise zu gewinnen. Sie möchten dabei sein und die Zukunft des Arbeitens mitgestalten? Melden Sie sich jetzt kostenfrei an unter knk.de/kraeftehack/ Oder kontaktieren Sie das KräfteHack-Team über Möglichkeiten der Unternehmenspartnerschaften. Bisherige Partner sind Vater Personal, Kieler Volksbank, Citti, Stadt Kiel, UKSH, von Poll Immobilien, Schmidt & Hoffmann, Günter Mecklenburg Malermeister, Domcura, KiWi, GMSH, , Techniker Krankenkasse, KPSC, Port of Kiel, Günther Witt, Stadtwerke Kiel, Deutsche Bahn, Kreishandwerkerschaft, IHK und Ferchau.

Ein Ziel des KräfteHack in Kiel: Möglichst viel von der Zielgruppe lernen

Was zählt, ist also die Interaktion. Das Voneinander-Lernen. Das sieht auch Svenja Nefen so. „Wir möchten die Region verbinden und mitgestalten“, sagt die Sales-Chefin der Kieler Nachrichten. „Daher wollen wir gemeinsam mit Unternehmen, Wissenschaft, Politik, New-Work-Interessierten, Start-ups, Arbeitssuchenden, Schülern und Studierenden erarbeiten, wie das zukünftige Arbeiten in unserer Region aussehen kann, damit wir alle Herausforderungen meistern.“ Was beim Hackathon herauskommt? Dazu kann auch die KN-Prokuristin nur Vermutungen anstellen. In einem ist sie sich sicher: „Je diverser die Hintergründe und Meinungen, desto spannender die Ergebnisse.“