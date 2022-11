Kranke Lokführer, THW unter Druck und ganz viel Musik

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

gestern Abend haben Bund und Länder verkündet: Das 49-Euro-Ticket kommt! Definitiv, absolut und überhaupt! Der Nachdruck, mit dem die Botschaft verkündet wurde, erinnert ein bisschen ans Pfeifen im Walde. Denn es sind noch etliche Punkte ungeklärt. Und auch, wer als Bahnfahrer in Schleswig-Holstein unterwegs ist, den könnte ein ungutes Gefühl beschleichen, was die Umsetzbarkeit der Pläne betrifft. Einfach nur, weil aktuell viele Zugverbindungen hier im Land ausfallen - da ungewöhnlich viele Lokführer krank sind. Die Deutsche Bahn warnt vor Problemen auf sieben Regionalbahn- und Regionalexpress-Strecken. Unter anderem sind Kiel, Hamburg und Lübeck betroffen. Mein Kollege Tilmann Post weiß mehr.

Wenden wir uns anderen Themen zu. Wobei, richtig Laune macht beispielsweise der Sport auch nicht gerade. Ausgerechnet vor dem am engsten getakteten Monat im Handball-Jahr 2022 ist der THW Kiel nicht ganz er selbst. Das 36:36 (17:16) gegen Aalborg in der Champions League war ein Schritt in die richtige Richtung. Aber reicht das für den Super-November? Meine Kollegin Merle Schaack weiß, was den Zebras Hoffnung macht – und was weiterhin Sorgen.

Richtig gute Laune macht dagegen ein Blick in den Konzert-Kalender 2023. Vollständig ist der zwar noch lange nicht. Doch bereits jetzt finden sich darin etliche Highlights. Darunter Mark Forster, Johannes Oerding, Roland Kaiser, Joe Bonamassa, Herbert Grönemeyer und Fettes Brot. Hier erfahren Sie alle Termine und wo es Tickets gibt.

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

Ein Storch im November: Wolfgang Buchholz machte den Schnappschuss auf einer Wiese in der Gemeinde Mucheln. © Quelle: Wolfgang Buchholz

Wolfgang Buchholz hat seinen Augen nicht getraut. Auf einer Wiese in der Gemeinde Mucheln (Kreis Plön) sah er einen Storch spazieren gehen. Und das im November. Ein Ornithologe hat uns erklärt, warum sich das Leben der Störche im Norden in einem Wandel befindet.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Inga Thomas, Leiterin Newsroom

