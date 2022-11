﻿Imland- und Diako-Klinik tauschen keine Sanierungsideen aus

Mit der Imland-Klinik und der Diako-Klinik befinden sich derzeit zwei Krankenhäuser in Schleswig-Holstein in einem Sanierungsverfahren. Auf der Suche nach Lösungen aus der finanziellen Notlage arbeiten die beiden Häuser nicht zusammen. Auch andere Kliniken blicken mit Sorge auf die finanzielle Lage.

Trotz Finanznot bleiben die Betten in der Imland-Klinik genauso wenig leer wie in der Diako-Klinik in Flensburg. Die Patientenversorgung läuft weiter.

Kiel. Es ist die prekäre Situation von gleich zwei Krankenhäusern, die auch anderen Klinikleitungen derzeit Sorgenfalten beschert. Während die Imland-Klinik mit ihren Standorten in Eckernförde und Rendsburg schon seit Längerem über Sanierungsszenarien brütet, kam diese Woche die nächste Hiobsbotschaft aus Flensburg. Dort steht die Diako Krankenhaus gGmbH finanziell mit dem Rücken zur Wand und hat ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung angemeldet.

Einen Austausch, der gezielt auf Sanierungsvorschläge abziele, gebe es zwischen den beiden angeschlagenen Krankenhäusern nicht, sagt Imland-Sprecher Robert Deg. Als Teil des 6K-Verbunds tausche sich die Imland-Klinik jedoch eng mit den anderen Krankenhäusern in kommunaler Hand aus.

Krankenhausgesellschaft warnt: Weitere Kliniken könnten folgen

Alle Kliniken seien in einer extrem angespannten wirtschaftlichen Situation, "daher können weitere Krankenhäuser wie die Diako in Flensburg in bedrohliche Nöte kommen", warnt Patrick Reimund, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein. Schuld seien Einnahmerückgänge in der Corona-Pandemie, die Inflation und erheblich gestiegene Sach- und Energiekosten.

Zudem stünden in der Branche Tarifentscheidungen an, sagt Roland Ventzke. Laut dem Geschäftsführer des Städtischen Krankenhauses in Kiel hätten die Beschäftigten mehr Geld verdient. Klinikchefs wüssten aber nicht, wie sie das gerade finanzieren sollen.

Seine Kollegin Kerstin Ganskopf vom Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster befürchtet, dass bei einer weiterhin „chronischen Unterfinanzierung“ die einzige Stellschraube zum Sparen das Personal sein werde. „Dabei betonen doch alle den Willen, die Pflege zu stärken.“ Wenn der Bund nicht mit kurzfristigen Liquiditätshilfen um die Ecke komme und es keine maßgeschneiderten Lösungen für jedes Haus gebe, drohten selbst kerngesunde Unternehmen in Schieflage zu geraten.

Ventzke glaubt: Land und Kommunen werden versorgungsnotwendige Krankenhäuser retten

Dass deshalb reihenweise Kliniken komplett dichtmachen müssten, glaubt Ventzke nicht. Bei versorgungsnotwendigen Krankenhäusern würden Land und Kommunen schon einspringen, um sie am Leben zu erhalten. „Aber es kann eigentlich nicht sein, dass sie die Versäumnisse von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach auffangen müssen.“

Mit der Finanznot fällt zwar nicht gleich die Versorgung weg. So betonen sowohl die Diako-Klinik als auch die Imland-Klinik, dass sie uneingeschränkt für alle da sind, die medizinische Hilfe benötigen.

Bürgerinnen und Bürger müssten sich langfristig aber darauf einstellen, dass die Versorgungslage im Land nicht unverändert bleibt, glaubt Ventzke. Das bringe schon der immer stärkere Fachkräftemangel mit sich.

Dass die Wunschvorstellung eine ganz andere ist, hat erst kürzlich der Bürgerentscheid zur Imland-Klinik gezeigt. Dort hatte sich die Mehrheit nicht nur für den Erhalt beider Standorte in bisheriger Struktur ausgesprochen, sondern auch die Wiedereröffnung der Geburtsstation in Eckernförde ausdrücklich gewünscht.