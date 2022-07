﻿Krankenhäuser in SH: Worum es beim Streit um Bettenbelegungs-Meldung geht

Die Krankenhäuser sollen ab Herbst Daten zur Bettenbelegung auf den Normalstationen an den Bund melden. Aus Schleswig-Holstein gibt es daran Kritik. Das sind die Gründe.

Kiel. Es soll ein wichtiger Baustein für die Bekämpfung der Corona-Pandemie im Herbst sein: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will die Krankenhäuser dazu verpflichten, Daten zur Bettenbelegung auf den Normalstationen an den Bund zu melden. Aus Schleswig-Holstein gibt es an diesem Plan heftige Kritik.

Ein zu kurzer Zeitplan, viele offene Fragen und Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Datenerhebung – so lauten die Bedenken des 6K-Klinikverbunds Schleswig-Holstein. Dem Verbund gehören unter anderem das Städtische Krankenhaus Kiel, die Imland-Kliniken und das Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster an. Um diese Punkte geht es bei der Kritik konkret.