﻿Krankenhausreform: Das fordern Klinikdirektoren aus dem Norden

Kiel. Schleswig-Holstein hatte sich als einziges Bundesland bei der Abstimmung zur Krankenhausreform enthalten. Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) wurde dafür von SPD und FDP scharf kritisiert. Die Landesgruppe Nord des Verbandes der Krankenhausdirektoren (VKD) befürwortet die Enthaltung der Ministerin. Anders als das UKSH sieht der VKD wesentliche Punkte der Reform kritisch und moniert mangelnde Wertschätzung für Krankenhäuser.

„Frau von der Decken hat mit ihrer Enthaltung aktiv ein Zeichen gegen das Kliniksterben in Schleswig-Holstein gesetzt“, sagt Kerstin Ganskopf, Vorsitzende der VKD-Landesgruppe. Die Gruppe ist ein Zusammenschluss von Kliniken aus Schleswig-Holstein und Hamburg, unter anderem dabei sind die Park-Klinik Kiel, das Krankenhaus Itzehoe und das Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster, dessen Geschäftsführerin Ganskopf ist. Das UKSH ist kein VKD-Mitglied und hatte die Reform-Einigung begrüßt.

VKD zur Krankenhausreform: Strukturveränderungen brauchen Jahre

Der VKD tritt für eine Reform ein. „Wir haben aber schon lange immer wieder darauf hingewiesen, dass dafür ganz besonders in Schleswig-Holstein ein geordneter Prozess benötigt wird“, so Ganskopf. Jeder – nicht nur aus der Krankenhausbranche – wisse, dass Strukturentscheidungen Jahre benötigten, um zu wirken. „Und wenn eine Reform sogar ganz und gar ohne Finanzzusagen erfolgen soll, fehlt mir die Fantasie, wie wir den Konzentrations- und Spezialisierungsprozess geordnet umsetzen können, ohne den Weg der kalten Insolvenzen absehbar zu beenden“, sagt Ganskopf.

In Schleswig-Holstein gebe es zwar Krankenhäuser , die Leistungen nicht mehr anbieten könnten. Aber Schwerpunktkrankenhäuser hätten gar nicht die baulichen oder personellen Ressourcen, um diese Leistungen von A nach B zu verschieben. „Die Mitarbeitenden in unseren Häusern sind keine Verschiebemasse“, so Ganskopf. Die Landesvorsitzende fordert, dass neue, telemedizinische und ambulante Strukturen mitgedacht werden müssen, um diesen Prozess umsetzen zu können.

Weiterer Punkt: Das System der Vorhaltefinanzierung sei noch an keiner Stelle greifbar oder löse gar das Fallpauschalensystem ab, wie behauptet werde, so Ganskopf. „Es beruht auf zwei Annahmen: dass Ärzte ihre Therapieentscheidungen beeinflussen, um die Erlösaussichten des Krankenhauses zu verbessern, und dass unmündige Patientinnen und Patienten sich davon beeinflussen lassen.“

Ganskopf: Daran mangelt es bei der Krankenhausreform besonders

Bei der Krankenhausreform mangele es „gravierend“ an Wertschätzung gegenüber Krankenhäusern: „In der Öffentlichkeit wird suggeriert, dass jetzt plötzlich die Qualität in den Mittelpunkt rückt. Nichts anderes machen wir Tag für Tag und die entsprechenden Nachweise, Dokumentationen und Zertifizierungen liegen doch mehr als in jeder anderen Branche vor“, so Ganskopf aus Neumünster.

Sie fordert von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), seine Haltung zu ändern. Andernfalls würden die Kliniken mit ihren wirtschaftlichen Problemen weiter nicht ernst genommen und es sei nicht vermittelbar, „dass wir für diese Reform zusätzliche Mittel benötigen“, so Ganskopf.

Bund und Länder hatten sich am 10. Juli 2023 nach wochenlangem Streit auf Eckpunkte für eine Krankenhausreform verständigt. Lauterbach will über den Sommer einen Gesetzentwurf erarbeiten. Die Pläne der Krankenhausreform sehen vor, das Vergütungssystem mit Pauschalen für Behandlungsfälle zu ändern, um Kliniken von Druck zu immer mehr Fällen zu lösen. Daher sollen sie 60 Prozent der Vergütung allein für das Vorhalten von Leistungsangeboten bekommen.

