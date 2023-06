﻿Krankenhausreform: Von der Decken geht auf Distanz zu Lauterbach

Kiel. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) spricht bereits vom Durchbruch: Bund und Länder haben am Donnerstag erneut um die geplante Krankenhausstrukturreform gerungen. Es geht um jede Menge Geld, vor allem aber darum, wie die Gesundheitsversorgung in der Fläche gesichert werden kann. Und da sei man sich mit Lauterbach noch längst nicht einig, stellt Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) fest.

Frau Ministerin, jetzt hat auch das Klinikum Bad Bramstedt ein Schutzschirmverfahren angemeldet. Steht dieser jüngste Fall exemplarisch für die Krise?

Kerstin von der Decken: Er zeigt, dass das Finanzierungssystem reformiert werden muss. Die Reform hat mehrere Bestandteile, und einer davon ist die Finanzierung. Das System der Abrechnung nach Fallpauschalen muss durch Vorhaltepauschalen ergänzt werden. Ich hoffe, dass damit eines der Kernprobleme der Kliniken gelöst wird. Nur greifen die Folgen frühestens 2024/25 – aber wir brauchen schon in der Zwischenzeit Lösungen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD hat nichts Geringeres als eine Revolution in der Krankenhauslandschaft angekündigt: Er will Deutschlands Kliniken in drei Level von Basis über Spezialkliniken bis zum Maximalversorger einteilen und spricht von „Klasse statt Masse“.

Ich würde das höchstens als Evolution bezeichnen. Und die Einteilung von Kliniken in Level ist nichts anderes als eine interne Sortierung des Bundes. Sie wird keinerlei Auswirkungen auf die Einteilung in den Ländern haben. Die Qualität wird nicht über Level, sondern über Leistungsgruppen definiert: Welche strukturellen Voraussetzungen muss eine Klinik erbringen, um Leistungen in einem bestimmten Bereich anbieten zu können? Das wird dann in allen Kliniken gleich sein.

Von der Decken: „Unterschiedliche Finanzierung bei gleicher Leistung? Das geht nicht!“

Wenn Sie also lieber von Leistungsgruppen sprechen: Was macht den Unterschied zum Level?

Es geht um nichts weniger als den Kern der Krankenhausstrukturreform. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel: Wenn ein Krankenhaus Allgemeine Innere Medizin anbieten möchte, dann werden Strukturvorgaben definiert, was dieses Krankenhaus dafür vorhalten muss: wie viele Ärzte, welche Geräte? Diese Kriterien sollen grundsätzlich für alle gleich sein: Jedes Krankenhaus, das diese Kriterien erfüllt, kann somit Allgemeine Innere Medizin anbieten, bekommt diese Leistungen erstattet – und die Qualität ist überall gleich. Die Idee der Level war – ich betone: war! –, dass man die Krankenhäuser gruppiert, je nachdem, was sie anbieten.

Und das war Ihnen zu pauschal?

Es hätte möglicherweise zu einer unterschiedlichen Finanzierung der Kliniken geführt, obwohl doch zwei Kliniken die gleiche Leistung in der gleichen Qualität anbieten. Das geht nicht! Zudem haben wir in den Ländern unterschiedliche Arten, unsere Kliniken einzuteilen. Manche unterscheiden gar nicht, andere sehr detailliert. Für uns als Flächenland Schleswig-Holstein ist ganz besonders wichtig: Erfüllt eine kleine Klinik die Leistungsgruppenqualität, wird sie genauso bezahlt wie die große Klinik. Wie viele Leistungsgruppen es am Ende genau geben wird, muss noch im Detail erarbeitet werden.

Ziel ist eine flächendeckende Versorgung?

Genau darum geht es. Dafür brauchen wir keine Level – erst recht keine, die uns vom Bund vorgegeben werden. Wir wissen vor Ort, wo beispielsweise überall Allgemeine Innere Medizin angeboten werden muss.

Sind Sie an dieser Stelle im Konflikt mit dem Bund?

Der Bund möchte für sich an seiner Einordnung in Leveln festhalten und weiterhin Listen mit Krankenhäusern nach dieser Einteilung veröffentlichen. Wir möchten das nicht, weil selbst Herr Lauterbach sagt, dass diese Level keine Rolle spielen – weder für die Qualität noch für die Bezahlung.

Geben Sie eine Bestandsgarantie für alle Standorte ab?

Eine Bestandsgarantie kann man nie abgeben, weil jede Klinik eine selbstständig wirtschaftende Einheit ist. Und wir können nicht Faktoren wie die Corona-Pandemie, die Energiekrise oder den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine vorhersehen. Aber wir haben die Aufgabe, die medizinische Versorgung im Land sicherzustellen. Der werden wir nachkommen.

Vor allem jüngere Frauen sorgen sich um die Versorgung in der Geburtshilfe. Gibt es in diesem Bereich schon eine Einigung?

Da wir noch keine genaue Definition der Leistungsgruppen haben, haben wir auch noch keine für die Geburtshilfe. Was wir allerdings erreicht haben, und das ist nur durch eine große Intervention der Länder gelungen: Ursprünglich sollte die Geburtshilfe nach Vorstellung des Bundes nur dort angeboten werden, wo es auch eine Schlaganfalleinheit gibt. Das hätte in Schleswig-Holstein zu einem Kahlschlag geführt. Diese Koppelung ist gelöst.

