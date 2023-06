﻿Neuer Höchststand an Krankmeldungen in Schleswig-Holstein

Kiel. Dreimal so viel Atemwegsinfekte wie im Vorjahr, dazu Ausfälle wegen psychischer Störungen und Problemen des Muskel-Skelett-Systems – die Krankmeldungen im Norden sind 2022 explodiert: „Die Fehlzeiten haben in Schleswig-Holstein einen historischen Höchststand erreicht“, berichtet Bernd Hillebrandt, Chef der Barmer Krankenkasse in Schleswig-Holstein. „Sie stiegen letztes Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 31,6 Prozent beziehungsweise 5,56 Tage je Erwerbsperson“. Das gehe aus dem jüngsten Gesundheitsreport der Kasse hervor. Auch andere Krankenkassen hatten zuvor auf diese Entwicklung hingewiesen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die aktuellen Zahlen bilden den Krankenstand aller Erwerbstätigen im nördlichsten Bundesland ab. Demnach fehlten die Schleswig-Holsteiner 2022 im Job durchschnittlich an 23,13 Tagen – im Jahresschnitt 2021 seien sie noch 17,57 Tage krankgeschrieben gewesen, hieß es.

Erstmals lag die Arbeitsunfähigkeitsquote in Schleswig-Holstein insgesamt mit 72,5 Prozent deutlich über dem üblichen Wert, meldet die Krankenkasse. Hillebrandt zeigt sich alarmiert: „Innerhalb eines Jahres ist normalerweise etwa gut die Hälfte aller Erwerbspersonen von mindestens einer Arbeitsunfähigkeit betroffen.“ Eine solch hohe Rate sei noch nie erfasst worden.

Fehltage im Job: Kiel lag 2022 an zweiter Stelle

Regional unterscheiden sich die Ausfälle im Job allerdings mitunter deutlich. Es gibt ein Gefälle zwischen mehreren kreisfreien Städten und vielen Landkreisen. Die meisten Fehltage je Erwerbsperson zählten Neumünster (24,76 Fehltage) und an zweiter Stelle Kiel (24,65 Fehltage).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Klartext: Die Berufstätigen in der Landeshauptstadt waren 2022 gegenüber dem Vorjahr sechs Tage mehr krank. Sie fehlten damit 1,5 Tage mehr als der Landesdurchschnitt. Annähernd so viele Fehltage gab es auch im Kreis Plön (24,45). Besser standen die Kreise Pinneberg (20,64 Fehltage), Nordfriesland (21,02 ) und Dithmarschen (21,03) da.

Ein Trend zu kürzeren Ausfallzeiten zeichnet sich indes ab. So sei die durchschnittliche Krankheitsdauer um fast vier Tage von 15,8 Tage auf zwölf Tage zurückgegangen – und damit um rund 24 Prozent. „Wir sehen hier also viele kurzdauernde Arbeitsunfähigkeiten“, erläutert Hillebrandt.

Atemwegsinfekte im Vergleich zu 2021 in SH verdreifacht

Besonders gravierende Veränderungen haben die Experten bei Atemwegsinfekten beobachtet: Auf 100 Versicherte wurden demnach 2022 dreimal so viele Fälle im Vergleich zu 2021 registriert – bei Männern wie Frauen. Als wesentliche Ursache für mehr Infekte gelten die sich wieder normalisierenden Kontakte nach den Einschränkungen der Pandemie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Kiel waren die vier ärztlichen Hauptdiagnosegruppen für Arbeitsunfähigkeiten (AU) je erwerbstätiger Person:

Psychische und Verhaltensstörungen (5,26 AU-Tage)

Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems (3,98 AU-Tage)

Krankheiten des Atmungssystems (4,38 AU-Tage)

Verletzungen, Vergiftungen (2,12 AU-Tage).

Insgesamt lag laut Gesundheitsreport der Krankenstand im Jahr 2022 in Kiel bei 6,75 Prozent – und damit über dem Landesdurchschnitt von 6,34 Prozent. Bundesweit liegt der Krankenstand bei 6,22 Prozent.

KN