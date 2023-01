Viele Einbrüche zum Jahreswechsel in den Kreisen Pinneberg und Steinburg

Schmuck und Bargeld haben Einbrecher in den vergangenen Tagen in den Kreisen Pinneberg und Steinburg mitgehen lassen. In einem Fall wurden sie gestört – hier blieb es bei einem Einbruchsversuch. Ein Überblick über die Taten.

Kreise Pinneberg und Steinburg. Die Polizei hat über den Jahreswechsel viele Einbrüche in den Kreisen Pinneberg und Steinburg registriert. Gestohlen wurden Schmuck und Bargeld. Ein Einbruch flog auf, andere scheiterten.

Pinneberg: Ein Einbruch, ein Einbruchsversuch

Bargeld entwendeten Einbrecher am Freitag, 30. Dezember 2022, zwischen 16 und 20 Uhr aus zwei Einfamilienhäusern im Kiefernweg in Pinneberg. Von Freitag, 15 Uhr, auf Sonnabend, 11.30 Uhr, versuchten Einbrecher zudem, in ein Mehrfamilienhaus in der Feldstraße zwischen Goethestraße und Oeltingsallee einzusteigen. Es blieb jedoch beim Versuch.

Ebenfalls am Freitag entdeckten Bewohner eines Einfamilienhauses in der Trotzenburger Straße in Itzehoe, dass Einbrecher am Werk waren. Unbekannte hatten in Abwesenheit der Bewohner eine Terrassentür aufgehebelt und sich so Zutritt zu den Wohnräumen verschafft. Aus den Schlafräumen entwendeten die Einbrecher diverse Schmuckgegenstände.

Einbrüche in Holm und Kummerfeld: Schmuck gestohlen

Schmuck und Bargeld nahmen Unbekannte am Freitag zwischen 15 und 20 Uhr aus einem Reihenhaus in der Hauptstraße in Holm mit. „Kurz nach 17.30 Uhr hatte eine Nachbarin Geräusche vernommen, die rückblickend durch die Täter verursacht worden sein dürften“, so die Polizei am Montag.

In der Nacht zu Sonnabend drangen Unbekannte in der Straße „Im Sande“ in Kummerfeld in ein Einfamilienhaus ein. Hier entwendeten sie Bargeld, Schmuck und eine Spielekonsole.

Einbruchsversuche in Elmshorn, Wedel und Uetersen

Zwischen Sonnabendmittag und Sonntagvormittag brachen Unbekannte in Elmshorn in der Straße „An den Fischteichen“ in ein Reihenhaus ein. Laut Polizei wurde nach dem bisherigen Stand nichts entwendet.

Zwischen 0 und 1 Uhr beschädigten Unbekannte die Eingangstür eines Reihenhauses in der Gärtnerstraße in Wedel. Es wurde nichts entwendet. Kurz vor 4 Uhr kam es in der Messtorfstraße in Uetersen zum Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus, bei dem der/die Täter vermutlich gestört wurden.

In der Kieler Straße in Quickborn brachen die Täter zwischen 19.40 und 1.45 Uhr in ein Einfamilienhaus ein und stahlen Schmuck und Bargeld.

Neujahr: Einbruch in Ellerbek

Am Neujahrstag zwischen 16.50 und 19.25 Uhr verschafften sich Unbekannte im Ericaweg in Ellerbek Zutritt zu einem Reihenhaus und klauten einen geringen Bargeldbetrag.

Von den Einbrechern fehlt jede Spur. Die Kriminalpolizei ermittelt.