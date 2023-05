﻿Kreise und Kommunen im Norden planen neue Unterkünfte für Flüchtlinge

Kiel. Während Bund und Länder beim Flüchtlingsgipfel in Berlin über Probleme der anhaltenden Migration sprechen wollen, sind die Kommunen und Kreise im Norden schon längst am Limit. Um die andauernd hohen Zuwanderungszahlen zu meistern, sind sie auf der Suche nach neuen Gemeinschaftsunterkünften. Das schließt auch die Rückkehr der Container-Dörfer mit ein.

So treibt die Landeshauptstadt Kiel derzeit die Planungen für ein Container-Dorf auf einem Parkplatz im Stadtteil Schilksee voran. Dieser war bereits zwischen 2016 und 2019 zur Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert worden.

Kiel plant für Container-Dorf mit niedriger siebenstelliger Summe

„Wir haben Planungen, von denen wir hoffen, dass wir sie nicht benötigen. Kommen aber 2023 Geflüchtete in einem vergleichbaren Rahmen wie im vergangenen Jahr, brauchen wir die Unterkunft“, sagte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) zum Vorhaben in Kiel-Schilksee. Für die Anschaffung der Wohncontainer plant die Stadt aktuell mit einem niedrigen siebenstelligen Betrag. Bis zu 100 Menschen könnten in Schilksee untergebracht werden.

Mit ihren Überlegungen steht die Landeshauptstadt nicht alleine da. Auch die Stadt Plön plant die Anschaffung Dutzender Container für eine Flüchtlingsunterkunft auf dem Ölmühlenparkplatz. Der Kreis Plön selbst plane aktuell keine Containeranlage, sondern „eine kommunale Gemeinschaftsunterkunft in der ehemaligen Jugendherberge in Schönberg“, sagt Sprecherin Nicole Heyck. Dort können bis zu 80 Flüchtlinge Platz finden. „Die Öffnung soll voraussichtlich zum 1. Juli erfolgen.“

In Rendsburg wird eine ehemalige Kaserne zur Notunterkunft

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist ein ehemaliges Kasernengebäude im Rendsburger Stadtgebiet in den Fokus geraten. Laut Christian Ströh, Leiter des Fachdienstes Zuwanderung, bereitet die Kreisverwaltung dort „die Inbetriebnahme einer temporären Notunterkunft“ vor.

Sie soll zunächst für ein Jahr betrieben werden. „Eine dauerhafte oder langfristige Unterbringung ist dort nicht vorgesehen“, sagt Ströh. Vielmehr soll die Unterkunft mit einer maximalen Kapazität für 100 Menschen als „Puffer“ dienen, „sollten Kommunen und Ämter für Schutzsuchende keine Unterbringung gewährleisten können“.

Kiel: Ungedeckte Kosten von 15 Millionen Euro für Integration von Flüchtlingen

Dass die Kommunen für die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen mehr Geld von Bund und Land brauchen, steht für Kiels Oberbürgermeister Kämpfer, zugleich Vize-Präsident des Städtetages, vor dem Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern außer Frage.

Kämpfer beziffert die ungedeckten Kosten für Aufnahme, Unterbringung und Integration auf 15 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Halte die Entwicklung der Zuwanderungszahlen an, rechne er 2023 für die Landeshauptstadt mit mehr als 20 Millionen Euro Defizit.

Doch es brauche zudem eine Diskussion darüber, wie Migration besser gesteuert werden könne. So müsste es bestimmten Flüchtlingen mit Blick auf Fachkräfteeinwanderung und Staatsangehörigkeitsrecht „leichter gemacht werden, hier anzukommen. Wer aber keine Bleibeperspektive hat, muss rechtsstaatlich abgesichert, aber eben auch konsequent abgeschoben werden“, so Kämpfer.