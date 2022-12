﻿Kreuzfahrt: In Kiel werden 2023 neue Rekorde im Hafen erwartet

Kiel. Die Kreuzfahrt-Branche rechnet nach dem Ende der Corona-Einschränkungen für 2023 mit deutlich steigenden Passagierzahlen. Davon wird auch Kiel profitieren. Die Landeshauptstadt will durch den Kreuzfahrtverkehr die Einbußen im Osteuropa-Geschäft kompensieren.

„Wir sehen die Saison 2023 sehr positiv. Die Aussichten sind hervorragend. Es könnte eine Rekordsaison werden“, so Jens-Broder Knudsen, Geschäftsführer der Schifffahrtsagentur Sartori & Berger in Kiel. In der Landeshauptstadt sind aktuell bereits schon über 200 Anmeldungen von Schiffen für das kommende Jahr eingegangen.

2022 zählte der Seehafen Kiel erstmals 243 Anläufe mit 83 4 431 Passagieren. Verglichen mit dem Vor-Corona-Jahr 2019 war das ein Zuwachs von 40 Prozent bei den Schiffsanläufen. Hier half der kriegsbedingte Ausfall von St. Petersburg, da Reedereien 2022 Schiffe auch nach Kiel umleiteten.

Bei den Passagierzahlen wirkten sich 2022 jedoch noch die Folgen der Corona-Auflagen aus. Da die Schiffe im ersten Teil der Saison nur halbvoll unterwegs waren, wuchs die Passagierzahl in Kiel nur um drei Prozent gegenüber 2019.

Kreuzfahrt nach Corona: Alle Schiffe wieder mit normaler Auslastung

Die Saison 2023 verspricht da einen anderen Start. „Die Reedereien können jetzt wieder normal starten. Das wird sich auswirken“, so Knudsen. Die Nachfrage nach Seereisen sei groß.

„Die Buchungszahlen liegen bei einigen Reedereien bereits über dem Niveau von 2019“, sagt Helge Grammerstorf vom Branchenverband CLIA. Das Thema Corona sei fast vorbei. Die Maskenpflicht ist bereits seit Monaten Geschichte und auch die Impfung ist nicht mehr überall Voraussetzung. Die Reederei Aida Cruises wird im Januar sogar die Testpflicht abschaffen. „Wir sehen überall eine Rückkehr zur Normalität“, so Grammerstorf.

Kiel bleibt dabei die Drehscheibe für Reisen auf die Ostsee und nach Norden. „Kiel bietet für uns ideale Bedingungen. Deshalb fahren wir auch wieder mit zwei Schiffen ab Kiel“, bestätigt Jörg Rudolph von der Reederei Costa.

Costa und MSC: Neue Schiffe für Kiel

Auch bei der italienischen Reederei sind die Nordlandfahrten gefragt. „Wir spüren da einen deutlichen Anstieg bei der Nachfrage. Die Menschen möchten wieder reisen“, so Rudolph. Das ist auch der Grund, warum die ursprünglich für China bestimmte „Costa Firenze“ 2023 nach Kiel komme, so der Costa-Manager. Das Schiff wurde erst Ende 2020 in Dienst gestellt.

Brandneu wird die „MSC Euribia“ sein, wenn sie im Juni in die Förde einfährt. Das LNG-Kreuzfahrtschiff liegt noch in der Werft in St. Nazaire in der Endausrüstung. Die Auslieferung ist im Mai geplant. „Wir kommen dann mit einem ganz neuen Schiff nach Kiel. Einem der umweltfreundlichsten Schiffe unserer Flotte. Der Hafen Kiel ist für uns ganz wichtig“, erklärt Christian Hein, Geschäftsführer bei MSC. Die Schweizer Reederei ist 2023 mit zwei anderen Schiffen in Kiel.

Hafen Kiel: Mehr Landstrom und neue Technologien

Eine immer größere Rolle spielt das Thema Umweltschutz. Reedereien und Hafen wollen hier 2023 in Kiel auftrumpfen und den Kritikern des Kreuzfahrt-Tourismus weniger Angriffsfläche bieten. So schickt Aida mit der „Aidanova“ ihr erstes LNG-Schiff mit einer eingebauten Brennstoffzelle nach Kiel. Die Brennstoffzelle wird gerade an Bord installiert.

Auch die Nutzung des Landstroms wird ausgebaut. So wird die „Aidanova“ so umgerüstet, dass sie in Kiel auch Landstrom nutzen kann. Bislang war ihr Anschluss auf der Steuerbordseite – der für Kiel schlechten Seite, denn hier liegen Schiffe überwiegend mit der Backbordseite an der Pier.