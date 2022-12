﻿Kreuzfahrten: Wo geht es zu wie beim „Traumschiff“ – und wo nicht?

Rund um die Feiertage lockt das ZDF-„Traumschiff“ wieder Millionen vor die Bildschirme. Allzu gerne sehen sie Kapitän Parger beim Problemlösen an Bord und an Land zu – aber was von der ganzen Kreuzfahrt-Herrlichkeit gibt es eigentlich wirklich und was ist reine Erfindung?

Kiel. Der Kapitän hat immer recht: Diese alte Regel ist so überholt wie der Aberglaube, dass Frauen an Bord Unglück bringen. Der moderne Chef (oder die Chefin) auf der Brücke kümmert sich noch um kleinste Kleinigkeiten, vergnügt sich auf Kreuzfahrten auf tagelangen Landgängen und strahlt auch sonst alles andere als eiserne Autorität aus – so suggeriert es jedenfalls das ZDF-„Traumschiff“, das am 1. Januar 2023 übrigens Richtung Bahamas in See sticht.

Zwar legt Florian Silbereisen die Rolle von Kapitän Max Parger gar nicht mal so realitätsfern an. Vieles andere rund um Pargers Crew und Gäste ist dann aber doch eher Dichtung als Wahrheit. Wir haben den Realitätscheck gemacht: Was erwartet die Gäste von Kreuzfahrten wirklich – und was gibt es nur im Fernsehen? Zehn Fragen und Antworten.

1. In der Folge am 2. Weihnachtstag fuhr das Traumschiff von Bremen zu den Malediven – gibt es diese Route wirklich?

Viele Reedereien steuern die Malediven auf den Weltreisen im ersten Quartal des Jahres an. Allerdings dauert die Anreise per Schiff aus Deutschland vier bis sechs Wochen. Die Weltreisen selbst dauern insgesamt etwa 140 Tage. Den Kurztrip Bremen-Malediven gibt es also nur im Fernsehen.

2. Immer wieder ist Kapitän Parger an Land zu sehen – darf der Käptn im Hafen überhaupt von Bord gehen?

Ja, für Schiffsbesatzungen gilt das Seearbeitsübereinkommen (ILO). Danach dürfen Seeleute von Kreuzfahrtschiffen in ihrer Freizeit ganz normal an Land gehen. Das ist auch bei den Schiffen in Kiel so. Kapitäne gönnen sich dann Ausflüge oder einen Stadtbummel. Ein Fall wie beim „Traumschiff“, als Kapitän Parger gleich mit seinem gesamten Führungskreis inklusive Stellvertreter, der Schiffsärztin und der Hoteldirektorin über Nacht in eine Ferienanlage an Land zieht, ist in der Realität aber nicht denkbar.

3. Gibt es das Captain’s Dinner mit Torten, Pomp und Pyrotechnik heute noch?

Das gibt es tatsächlich, Wunderkerzen-Polonaise inklusive. Auf den klassischen Kreuzfahrtschiffen mit den großen Hauptrestaurants ist diese Tradition auch heute fester Bestandteil einer Kreuzfahrt. Bei den Mega-Linern mit zum Teil bis zu zehn Restaurants und ohne Garderoben-Vorgabe hat das Captain’s Dinner aber ausgedient.

4. Wer auf dem „Traumschiff“ Sorgen hat, trägt die gern direkt beim Kapitän auf der Brücke vor. Ist das auf echten Kreuzfahrtschiffen auch üblich?

Nein! Die Kommandobrücke gehört ebenso wie die Maschinenräume zum Sicherheitsbereich, Passagiere haben da keinen Zutritt. Das gilt seit Juli 2004 auf allen Seeschiffen. Die Zugänge sind durch Sicherheitsschleusen geschützt, Passagiere dürfen nur in Begleitung und nach vorheriger Absprache diese Bereiche betreten.

5. Auf dem ZDF-Dampfer entstehen immer wieder Liebesbeziehungen zwischen Crewmitgliedern. Ist das erlaubt, oder müssen Pärchen das Schiff verlassen?

Auf modernen Schiffen sind Beziehungen unter Crewmitgliedern durchaus üblich. Inzwischen dürfen Paare sich sogar eine Kabine im Crewbereich teilen und die Dienstzeiten so abstimmen, dass sie zusammen Freizeit haben. Auch Seediensttauglichkeit und Schwangerschaft schließen sich nicht grundsätzlich aus. Erst wenn der Arzt ein Beschäftigungsverbot verhängt, muss ausgeschifft werden.

6. Weihnachten auf dem „Traumschiff“ – da geht schon mal jemand mit seinem eigenen Tannenbaum an Bord. Wäre das auf echten Schiffen zu Weihnachten ebenfalls erlaubt?

Als Gepäck darf auch zu Weihnachtsreisen nur das an Bord, was in einen handelsüblichen Koffer passt und von dem keine Gefahr für die Schiffssicherheit ausgeht. Pflanzen und Tiere sind da meist genauso ausgeschlossen wie das eigene Silvester-Feuerwerk. Tannenbäume sind eine Brandlast und gehören genauso wenig in Kabinen wie Bügeleisen oder Campingkocher.

7. Die Begrüßung jedes Gastes durch die Hoteldirektorin bildet immer den Auftakt zu „Traumschiff“-Folgen. Und meist kennt Barbara Wussow alias Hanna Liebhold auch jeden Gast persönlich, der vor ihrem Pult an der Gangway auftaucht. Werden in der Realität die Passagiere auch so warm empfangen?

Die Begrüßung vor einer Kreuzfahrt erfolgt heute gemäß des internationalen Hafen-Sicherheits-Codes (ISPS) in einem Terminalgebäude nach der Sicherheitskontrolle. Das läuft eher wie am Fließband. Bei sehr teuren Luxusschiffen mit überschaubaren Passagierzahlen gibt es einen speziellen Check-in-Bereich mit einem Butler-Service – allerdings auch erst im Terminal.

8. Gibt es noch die typische, steile Gangway für den Weg an Bord?

Gangways müssen heute den Ansprüchen an ein barrierefreies Reisen entsprechen. Deshalb gibt es in vielen Häfen Landgangsbrücken wie in Flughäfen. In den Häfen ohne Terminal werden die Rampen am Schiff höhenverstellbar so eingerichtet, dass sie ebenerdig von der Pier aus einen Weg ins Schiff ermöglichen.

9. Beim „Traumschiff“-Finale glitzern nicht nur die Wunderkerzen, sondern auch die Outfits der Gäste an den festlich gedeckten Tischen. Muss man als Passagier Abendkleid, Krawatte und Smoking dabei haben?

Nein! Die Zeiten, in denen man als Passagier nicht zum Captain’s Dinner ins Restaurant gelassen wurde, wenn man keine Krawatte trug, sind seit 1996 vorbei. Damals kam die Rostocker Reederei Aida in den Markt und führte auch in Deutschland zum Wandel. Büfett, freie Sitzplatzwahl und das Ende der Krawatten waren die Folge. Inzwischen gilt: Getragen wird an Bord, was bequem ist und persönlich gefällt.

10. Was tragen weibliche Offiziere zum Gala-Dinner – Zivil à la „Traumschiff“ oder Uniform?

Dass Schiffsärztin und Hoteldirektorin wie in der ZDF-Serie in privater Garderobe zum Galadinner erscheinen, ist inzwischen unüblich. Seit immer mehr Frauen die Laufbahn zum Kapitän wählen, gibt es für festliche Anlässe auch Gala-Offiziersuniformen für Frauen. Wenn Crewmitglieder ohne Uniform an Bord unterwegs sind, müssen sie zur Erkennbarkeit ihre Namensschilder tragen.