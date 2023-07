﻿Maschinenschaden: Kreuzfahrer mit 3200 Menschen an Bord vor Langeland

„Carnival Pride“ kam aus Kiel

Eigentlich sollte die „Carnival Pride“ am Mittwoch in Göteborg einlaufen, dem letzten Hafen einer 13-tägigen Kreuzfahrt. Doch am Dienstagabend blieb das Schiff kurz nach der Abfahrt aus Kiel mit einem Maschinenschaden auf der Ostsee liegen. Laut dänischer Marine liegt das Schiff sicher vor Anker.

