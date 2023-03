Kripo ermittelt nach Drohungen in Ahrensburger Schule

Veranstaltungen in Schleswig-Holstein Veranstaltungen in Schleswig-Holstein

Was Sie am 4. und 5. März in Kiel und der Region unternehmen können

Sie wissen noch nicht, was Sie am Wochenende unternehmen sollen? In unserer Übersicht finden Sie Tipps und Veranstaltungen für den 4. und 5. März in Kiel und der Region. Was unter anderem geboten wird: der Kieler Umschlag mit verkaufsoffenem Sonntag, die Modellbaumesse und eine Tattoo Convention in Neumünster.