﻿Hotels und Restaurants: Woran sich Gäste im Norden gewöhnen müssen

„Wir stellen eine unfassbare Zurückhaltung bei Buchungen fest“, sagt Lasse Lange, Geschäftsführer des Luxus-Hotels Kieler Yacht-Club – hier im Gespräch mit Mitarbeiterin Maxima Beduhn an der Rezeption des kürzlich modernisierten Hauses an der Kiellinie.

Kiel. Zusätzliche Ruhetage, höhere Preise, Extra-Zuschläge, eingeschränkter Service – Gäste von Hotellerie und Gastronomie in Schleswig-Holstein müssen sich durch Energiekrise, Inflation und Fachkräftemangel zunehmend an neue Realitäten gewöhnen. Ihre Gastgeber können derzeit kaum weiter als ein paar Wochen in die Zukunft planen.

Es sei bereits spürbar, dass die Menschen ihr Geld zusammenhalten wollen, berichtet Lasse Lange, Chef im Hotel Kieler Yacht-Club und im Strandhotel in Strande. „Urlaube werden nicht gebucht, Feiern ebenfalls weniger. Wir stellen eine unfassbare Zurückhaltung fest“, berichtet er. Er habe dafür Verständnis, schließlich wisse niemand, wie stark die Kosten für Energie und weitere Lebenshaltung noch ansteigen würden.

Energiezuschlag die Ausnahme in Schleswig-Holsteins Hotels

Dabei habe seine Branche bereits mit extremen Preissteigerungen zu kämpfen – abgesehen von den eigenen Energiekosten auch bei der Ware. Fleisch und Fisch wurden Lange zufolge zuletzt um 300 bis 400 Prozent teurer. „Nehmen wir nur einmal das Beispiel Bier: Wenn die Fässer bei mir ankommen, haben sie schon drei Preiserhöhungen hinter sich – von der Brauerei, der Spedition und vom Getränkehändler. Alle machen Steigerungen von Energie- und Personalausgaben geltend.“

Unter anderem mit warmen Farben an den Wänden, neuen Fußböden und modernen Möbeln wurde das Hotel Kieler Yacht-Club nach der Corona-Krise aufwendig umgestaltet. Nun befindet es sich – wie andere Häuser auch – im Dilemma aus Energiekrise, Inflation und Personalmangel. © Quelle: Ulf Dahl

Das lasse sich nicht vollständig wieder hereinholen. „In dieser Lage können wir die steigenden Kosten nicht eins zu eins an unsere Kunden weitergeben“, sagt Lange. Bislang habe er seine Preise gerade einmal im Durchschnitt um zehn Prozent angehoben. Von Extra-Pauschalen, wie sie mancherorts speziell für Energie genommen werden, hält er nichts.

Sie sind ohnehin offenbar die Ausnahme. „Dann müsste es neben einem Energiezuschlag auch einen für gestiegene Lieferantenpreise geben, das können wir den Gästen schlecht plausibel machen“, sagt etwa Stefanie Fröhlingsdorf vom Hotel Altes Stahlwerk in Neumünster. Vielmehr herrsche weitgehend Einigkeit unter den Hoteliers, zusätzliche Kosten über die herkömmlichen Preise abzufedern.

„Vier Wochen vorher müssen wir noch einmal über den Preis reden“

Um die Auslastung zu steuern, änderten sich die Preise auf den Buchungsplattformen ohnehin tageweise. Zuletzt habe es aber eine Anhebung um fünf bis acht Prozent gegeben. Ähnlich wird im Kieler Hotel Atlantic verfahren. Auch dort sind bisherige Gewissheiten nicht mehr gültig. „Gruppenweit haben wir in der Pandemie 300 Kolleginnen und Kollegen verloren, die sich andere Jobs gesucht haben“, sagt Sprecher Holger Römer.

Winter-Buchungen: Urlauber zurückhaltend Die Buchungslage in den Urlaubsunterkünften Schleswig-Holsteins für Herbst und Winter sieht nicht überall rosig aus. „Sie fällt regional unterschiedlich aus, eine gewisse Zurückhaltung ist aber fast überall spürbar“, sagt Manuela Schütze, Sprecherin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein. Es werde immer kurzfristiger gebucht. Viele Orte meldeten zuletzt eine ordentliche Auslastung, wiesen aber auch darauf hin, dass sich ein Trend wegen sich überlagernder Krisen nicht vorhersehen lasse. Während Lübeck und Travemünde für Oktober einen deutlichen Buchungsrückgang verzeichneten, hieß es aus Eckernförde: „Die Gäste lassen sich momentan die Reiselust von den Krisen nicht verderben. Allerdings hat sich das Ausgabeverhalten im Urlaubsort verändert. Die Ausgaben in der Gastronomie und bei Veranstaltungen gehen erheblich zurück. Hier wird gespart.“ Das belaste die Betriebe. In der Landeshauptstadt liegen die Buchungen für den Winter exakt auf Vorjahresniveau, so Kiel-Marketing-Sprecherin Eva Zeiske. Das betreffe jedoch vor allem Privatunterkünfte, weniger die Hotels.

Gut ausgebildetes Personal sei kaum noch verfügbar. „In Kiel führt das dazu, dass wir Anfragen für große Veranstaltungen, zu der Hunderte Menschen kommen sollen, teilweise nicht annehmen.“ Und wenn, dann nur mit einem Richtpreis, der maximal einen Monat gültig bleibt. „Bei Buchungen für Termine in drei Monaten müssen wir also vier Wochen vorher noch einmal über den Preis reden. Besonders, wenn frische Lebensmittel verarbeitet werden sollen“, so Römer.

Hotelchef: Auch Gäste müssen flexibler werden

Kleinere Betriebe schränken ihre Öffnungszeiten oder ihre telefonische Erreichbarkeit ein. Zum Teil übernehmen Roboter die Bedienung oder die Bestellung muss auf Englisch aufgegeben werden, weil das Personal kein Deutsch beherrscht. „Wir werden alle flexibler sein müssen“, so Lasse Lange. Er selbst habe im Sommer Ukrainer ohne Sprachkenntnisse eingestellt und sie am Eiswagen in Strande eingesetzt. Bei den Kunden sei das durchaus positiv angekommen.

Trotz aller Probleme ist Lange Zuversicht anzumerken. Gerade hat der 43-Jährige das Hotel Kieler Yacht-Club mit 21 Zimmern modernisiert und damit Tradition mit Modernität verbunden. In wenigen Wochen öffnet dort zudem das angeschlossene Restaurant Ahoi von Fernsehkoch Steffen Henssler. „Jammern bringt nichts“, so Lange.