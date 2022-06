Landtag hat Kristina Herbst zur Landtagspräsidentin gewählt

Der Landtag hat Kristina Herbst (CDU) zur neuen Landtagspräsidentin in Schleswig-Holstein gewählt.

Der Landtag hat Kristina Herbst (CDU) zur neuen Landtagspräsidentin in Schleswig-Holstein gewählt. Die 44-Jährige erreichte in der konstituierenden Sitzung des Parlaments am Dienstag eine große Mehrheit.