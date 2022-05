Kristina Herbst soll neue Landtagspräsidentin in SH werden

Frische Brötchen gehören an Feiertagen auf viele Frühstückstische. Auch Himmelfahrt kann das Frühstück so genossen werden. Aber Achtung: Am Donnerstag, 26. Mai, haben einige Bäcker in Kiel und der Region wegen des Feiertags geschlossen. Auf einer Karte sehen Sie, welche Bäcker geöffnet haben.