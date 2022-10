﻿Klimaschutz in SH: SPD, FDP und Verbände rechnen mit Regierungsplänen ab

Die schwarz-grüne Regierung will ab 2023 zahlreiche Klimaprojekte wie Öko-Heizsysteme oder Wallboxen mit 75 Millionen Euro fördern. SPD und FDP würden das Geld lieber in Wärmenetze stecken. Kritik gibt es auch an Balkon-Solaranlagen.

Kiel. Die schwarz-grüne Regierung hat für ihr Klimaschutzprogramm kräftig Prügel bezogen. Oppositionsführer Thomas Losse-Müller (SPD) warf dem Umweltministerium vor, mit der geplanten Förderung von Wärmepumpen oder Wallboxen auf „Individuallösungen für reiche Haushalte“ zu setzen. Derweil schoss der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) aus allen Rohren gegen ebenfalls förderfähige Balkon-Solaranlagen.

SPD wirbt für Infrastrukturgesellschaft

„Das Förderprogramm ist unsozial und unsolidarisch“ schimpfte Losse-Müller und warb für den Bau kommunaler Wärmenetze in Schleswig-Holstein. „Solche Netze werden gemeinschaftlich genutzt und sind der einzige Weg, um die Klimaziele zu erreichen.“ Losse-Müller will deshalb im November im Landtag für die Einrichtung einer Infrastrukturgesellschaft werben. Sie soll mit kreditfinanzierten 200 Millionen Euro Gemeinden bei Planung und Bau von Wärmenetzen beraten oder die Projekte notfalls selbst finanzieren.

„Die Regierung muss nach dänischem Vorbild endlich ein klares Bekenntnis zur Wärmewende ablegen und den Bedarf für kommunale Wärmenetze ermitteln“, forderte Losse-Müller. Bisher nutzten weniger als 20 Prozent der Haushalte im Norden Nah- oder Fernwärme, etwa in Flensburg, Kiel und Neumünster. Für Kiel schlug Losse-Müller den Ausbau des Wärmenetzes vor und als Energiequelle wie in Esbjerg eine Meerwasser-Wärmepumpe zur Gewinnung von Heizenergie.

Auch FDP setzt auf Wärmenetze

Die Landtags-FDP schlug in dieselbe Kerbe. „Das Förderprogramm ist teuer, erzielt so gut wie keine Wirkung und fördert Menschen, die sich all die schönen Geschenke des Landes auch selbst kaufen könnten“, meinte Fraktionsmanager Oliver Kumbartzky.. Sinnvoller wäre es, mit der Fördersumme (insgesamt 75 Millionen Euro) den Ausbau der kommunalen Wärmenetze zu unterstützen.

Wohnungsunternehmen warnen vor Solarstrom vom Balkon

Unterdessen warnte VNW-Direktor Andreas Breitner vor zahlreichen Gefahren rund um Balkon-Solaranlagen. „Nicht alles, was machbar ist, ist auch sinnvoll.“ Entscheidend müsse sein, dass vom Land geförderte Maßnahmen auch wirklich einen Betrag zum Klimaschutz leisten. Bei kleinen Balkon-Anlagen (250 bis 600 Watt) sei das zweifelhaft.

Über Sinn und Unsinn von Balkon-Kraftwerken streiten auch Experten. Klar ist, dass eine 600-Watt-Anlage etwa 550 Kilowattstunden im Jahr erzeugen kann. Das reicht zwar nicht, um den Strombedarf eines Vier-Personen-Haushalts (etwa 4000 Kilowattstunden im Jahr) zu decken, kann aber die Energiekosten spürbar senken.

Balkon-Solaranlagen können brandgefährlich sein

Breitner sieht weitere Probleme. Er erinnert daran, dass Solaranlagen nur mit Zustimmung des Vermieters aufgehängt werden dürfen und durch Installationsschäden an Gebäude oder Dämmung „erhebliche Rückbaukosten“ drohten. „Zudem können sich Nachbarn durch Blendwirkungen gestört fühlen.“ Damit nicht genug. Breitner warnt Heimwerker („Deutschland ist auch ein Land der Bastler und Tüftler“) eindringlich davor, Solaranlagen kreativ anzuschließen. Durch „wilde Leitungen“ steige die Brandgefahr und das Risiko technischer Defekte. Sein Appell: „Auch im Norden bitte kein Wildwest in Balkonien!“

Zum Schluss seiner Phillippika warnt Breitner vor möglichen versicherungsrechtlichen Folgen. „Wer haftet, wenn herabfallende Bauteile Menschen verletzen oder an anderen Gegenständen (beispielsweise einem Auto) Schäden verursachen?“, lautet die rhetorische Frage des Diplom-Verwaltungswirts. Seine Antwort: „Ich gehe davon aus, dass die übliche Hausrats- oder Haftpflichtversicherung nicht dafür aufkommt.“

Auch Haus & Grund sieht Balkon-Kraftwerke kritisch

Auch der Verband Haus & Grund sieht Balkon-Kraftwerke kritisch. Verbandschef Alexander Blažek: „Mieter sollten sich dringend mit ihren Vermietern abstimmen, bevor sie eine Balkon-Solaranlage anschaffen und installieren.“ Begründung: „Wenn die Fassade zum Beispiel denkmalgeschützt ist, wird der Mieter die Anlage wieder abmontieren müssen und hat das Geld zum Fenster herausgeworfen.“ Zudem stelle sich die Frage, „ob die Balkonbrüstung ausreichend tragfähig ist, weil die Balkon-Solaranlagen durchaus ihr Gewicht haben“.

So oder so – das Umweltministerium will kleine Balkon-Kraftwerke ab Januar mit 200 Euro je Anlage fördern.

Von Ulf Christen