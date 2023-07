﻿Patienten verärgert: OP-Termin am UKSH Kiel mehrfach vor OP-Raum verschoben

Kiel. Nüchtern bleiben, im OP-Hemd auf einen Eingriff warten – diesen Vorlauf vor einem Eingriff kennen Patienten. Dass geplante Operations-Termine allerdings kurzfristig wieder abgesagt und sogar mehrfach verschoben werden, sorgt unter Patienten des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) zurzeit für großen Unmut. Der Sohn eines Betroffenen (89) aus Kiel beklagt sich über „Missstände im UKSH“. Auch Helmut Scheil aus Kiel (85) hat vor Kurzem einen Klinikaufenthalt erlebt, der ihn und seine Frau Doris (75) so ärgert, dass sie damit nun an die Öffentlichkeit gehen.

Helmut Scheil aus Kiel: OP-Termin im UKSH Kiel mehrfach verschoben

Mit einem Sturz fängt alles an. Ein Nachbar findet Helmut Scheil am Abend des 22. Mai bewusstlos im Flur des Mehrfamilienhauses. Doris Scheil ist da unterwegs. Ein Rettungsdienst bringt den Mann ins UKSH Kiel. Bei Untersuchungen hätten Ärzte eine verkalkte Herzklappe festgestellt und einen OP-Termin für den 25. Mai angesetzt, berichtet das Paar. Doch dazu kommt es nicht. Operiert wird der 85-Jährige erst am 14. Juni. Dazwischen liegen verschobene OP-Termine – und eine Entlassung.

Der Reihe nach. Nach der Absage des ersten Termins bleibt Helmut Scheil im UKSH. Nächster Anlauf ist der 30. Mai. „Ich wurde vorbereitet und stand dreieinhalb Stunden vor dem OP-Raum“, erinnert er sich. Doch die OP sei abgesagt worden, wegen Notfällen. Drei Tage später sei er entlassen worden: „Zu viele Notfälle“, so Scheil.

Nach weiteren fünf Tagen, am 7. Juni, erneute Aufnahme. „Er sollte am 8. Juni operiert werden“, sagt Doris Scheil. „Da stand er wieder vor dem OP-Raum – und es wurde wieder abgesagt.“ Wieder habe man ihren Mann entlassen wollen. „Er stand mit gepackten Sachen auf dem Flur. Da haben wir Terz gemacht.“

OP mehrfach verschoben: Tochter schaltet Beschwerdemanagement des UKSH ein

Ihre Tochter habe das Beschwerdemanagement eingeschaltet. Schließlich habe ein Arzt zuvor gewarnt: Wenn er wieder umkippen sollte – das könne ins Auge gehen. Nach Diskussionen habe Helmut Scheil bis zum erfolgreichen OP-Termin am 14. Juni im UKSH bleiben können.

Längst ist er wieder zu Hause. Doch die Zeit in der Klinik wirkt nach. „Wissen Sie, wie es sich anfühlt im OP-Hemd, man liegt da 3,5 Stunden – und dann kommt ein Arzt: ,Wir können Sie nicht operieren.’“ Der 85-Jährige sagt, immer noch aufgewühlt: „Dass ich keinen Klaps gekriegt habe“, und schüttelt den Kopf.

Patient aus Kiel „entsetzt über den Ablauf“ im UKSH

Dem Paar gehe es nicht darum, das UKSH schlechtzureden. Das Ergebnis – die künstliche Herzklappe – sei top. „Ich habe volles Verständnis für Notfälle“, ergänzt Helmut Scheil. „Aber ich bin entsetzt über den Ablauf, dass man mich aufnimmt als Notfall – und dann schickt man mich nach Hause. Doch kein Notfall mehr.“

Und offenbar ist Helmut Scheil kein Einzelfall. Denn auch Thomas Franz aus Braunschweig geht mit ähnlichen Erfahrungen seines Kieler Vaters Uwe Franz (89) an die Öffentlichkeit. Sein Vater sei blind und fast taub – und nach einer OP am Knie in der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am 17. April sei Anfang Mai eine weitere OP notwendig geworden.

„Diese wurde an mehreren Tagen nacheinander terminiert, angekündigt und dann doch auf den nächsten Tag verschoben“, berichtet Franz. Stets sei sein Vater vorbereitet worden: Er musste tagsüber nüchtern bleiben. Abends dann die Absage.

Nach einem „sehr intensiven Gespräch“ mit einer Ärztin klappt es mit der OP. Man habe sich auch entschuldigt. Doch bei großem Verständnis für die Priorisierung von Notfällen sei das Vorgehen „absolut inakzeptabel und unentschuldbar“, klagt Franz, der auch Pflege-Mängel kritisiert. Ihm gehe es nicht um Kritik am Personal. „Die notwendigen Randbedingungen sicherzustellen, ist Aufgabe der Klinik-Leitung.“

UKSH: Patienten müssen mehrfach geänderte OP-Pläne in Kauf nehmen

Und was sagt das UKSH dazu? „Patienten müssen es in Kauf nehmen, dass OP-Pläne kurzfristig wegen Notfällen geändert werden müssen – mehrfach nacheinander“, stellt Sprecher Oliver Grieve fest, „auch wenn wir dies sehr bedauern.“ Auch Patrick Reimund von der Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein (KGSH) erklärt, so etwas könne „leider öfter vorkommen – nicht nur in Schleswig-Holstein“. Im UKSH ist man sich der „psychischen und auch organisatorischen Belastungen“ bewusst. Jede Verschiebung werde auch auf soziale Härte geprüft.

Gerade in der Kardiologie und Unfallchirurgie müssten jedoch akut lebensbedrohlich erkrankte Patienten sofort versorgt werden, weniger dringliche Fälle warten. Dazu komme eine eingeschränkte Personalverfügbarkeit. Grieve spricht von zu recht beklagten Unannehmlichkeiten – doch „für die Patienten war das ärztliche Handeln verantwortbar und ohne Schaden für die Patienten“. Man prüfe die Kritik und kümmere sich um die Verbesserung von Prozessen, „wenn dies gerechtfertigt ist“. Im persönlichen Gespräch mit den Patienten „versuchen wir, um Verständnis für die nicht abwendbaren Umstände zu bitten“.

Thomas Franz hat nach eigener Aussage indes am vergangenen Freitag vergeblich auf ein vereinbartes Telefonat mit der Pflegedirektion des UKSH gewartet. Ohne Absage. Die Entschuldigung kam nach dem Wochenende. Er hat nun einen neuen Termin bekommen.

