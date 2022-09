Im Zuge der Wohngeldreform zum 1. Januar 2023 erwartet Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack eine deutlichen Sprung bei den Wohngeldanträgen. Zugleich gibt es Kritik: Die Hilfe wird zu spät ausgezahlt, denn die Lebenshaltungskosten steigen bereits jetzt.

Kiel. Durch die steigenden Energiepreise und Lebenshaltungskosten laufen immer mehr Menschen Gefahr, die Miete nicht mehr bezahlen zu können. Mit dem dritten Entlastungspaket über 65 Milliarden Euro kündigt der Bund zwar ab 1. Januar 2023 die größte Wohngeldreform in der Geschichte in Deutschland an. Doch von Seiten der schleswig-holsteinischen Landesregierung gibt es Kritik: Die Erhöhung der Sozialleistung komme zu spät. Zudem sorgt der Anstieg an Leistungsbeziehern für einen größeren Verwaltungsaufwand, der an den Land und Kommunen hängen bleibt.

„Wir laufen auf einen heißen Herbst und Winter zu, der schwierig wird“, sagt Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) mit Blick auf steigende Kosten, unter denen vor allem Geringverdiener zu leiden haben. „Wir müssen es schaffen, vor die Lage zu kommen, damit Menschen nicht ihre Wohnungen verlieren und in die Obdachlosigkeit rutschen.“