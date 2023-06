﻿CAU und UKSH wollen mit Künstlicher Intelligenz Knochenbrüche vorhersagen

Kiel/San Francisco. Als Städtepartner pflegen Kiel und San Francisco bereits einen engen wirtschaftlichen und kulturellen Austausch. Nun gibt es eine weitere Zusammenarbeit zwischen der Landeshauptstadt und der US-Metropole an der Westküste - im Bereich der Medizin. Dabei geht es um einen gemeinsamen Daten-Austausch beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Erklärtes Ziel ist es, Erkrankungsrisiken rechtzeitig vorhersagen zu können.

Als Kooperationspartner haben sich die Christian-Albrechts-Universität (CAU), das Universitätsklinikum (UKSH) und die University of California, San Francisco (UCSF) zusammengeschlossen. In einem Gemeinschaftsprojekt soll eine Künstliche Intelligenz anhand einfacher Röntgenbilder erkennen können, ob bei einem Patienten in den kommenden zehn Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Hüftbruch auftreten wird oder nicht.

Künstliche Intelligenz in der Medizin: Bessere Vorhersagegenauigkeit als bei Vorsorgeuntersuchungen

Die CAU nutzt bereits ein computerbasiertes Programm, das alte Röntgenbilder auswertet und vergleicht, um die Wahrscheinlichkeit eines Hüftbruchs vorauszusagen. Nach Angaben von Projektleiter Prof. Claus-Christian Glüer ist die Vorhersagegenauigkeit einer Fraktur durch die Künstliche Intelligenz höher als die von aktuellen Vorsorgeuntersuchungen, die von Ärztinnen und Ärzten durchgeführt werden.

Um in Zukunft noch genauere Vorhersagen treffen zu können, soll das Computersystem verbessert werden. Dafür werden die KI-Netze in Kiel und San Francisco zunächst unabhängig voneinander „trainiert werden“ und praktische Erfahrungen sammeln, wie es Prof. Jan-Bernd Hövener vom Intelligent Imaging Lab der CAU beschreibt. Dies geschieht, indem die Auswertungen der Röntgenbilder an einen zentralen Server am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) geschickt, zusammengeführt und ausgewertet werden.

Auch an der UCSF werden die Aufnahmen separat analysiert. „Nach einer gewissen Zeit kombinieren wir die Ergebnisse der lokalen Netzwerke, sodass wir den Vorteil der großen Datenmengen beider Standorte nutzen“, sagt Hövener „Je mehr Daten in ein KI-Netz einfließen, desto genauer und treffsicherer kann es später arbeiten und Menschen helfen.“

Ein wichtiger Schritt bei der Kooperation ist der Schutz der Daten. Und daran setzt die Software „KI Exchange“ an. „Mit dieser Technologie bleiben alle sensiblen medizinischen Daten vor Ort, am UKSH oder bei der UCSF, sodass der Datenschutz gewahrt ist“, sagt Claus-Christian Glüer. Für den sicheren Austausch der Informationen zwischen Kiel und San Francisco wird eine eigene Datenverbindung geschaffen. Dafür reist eine Delegation der CAU gemeinsam mit Ministerpräsident Daniel Günther in die USA, um die „Express-Verbindung für Künstliche Intelligenz“ zu eröffnen. Der offizielle Startschuss fällt am Mittwoch um 15 Uhr Ortszeit und um Mitternacht deutscher Zeit.

Die Vorhersage von Brüchen durch die Analyse von Röntgenbildern soll nicht das einzige Feld sein, in dem Künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt. Kurz- und mittelfristig sind weitere KI-Projekte zwischen CAU, UKSH und UCSF geplant. Ein Beispiel ist die automatisierte Erkennung der Ursache von Schlaganfällen in der Notfallambulanz. Dabei soll eine Künstliche Intelligenz Vorhersagen treffen, ob im Gehirn eine Blutung vorliegt, die gestillt werden muss, oder eine verstopfte Ader wieder durchgängig gemacht werden muss.

Die Projektbeteiligten erwähnen, dass eine Künstliche Intelligenz Ärztinnen und Ärzten helfen kann, nichts zu übersehen. „KI kann unterstützend eingesetzt werden. Ein Ersatz für eine ärztliche Beurteilung kann und darf sie aber nicht sein“, sagt Prof. Kai Wehkamp. Der Geschäftsführende Oberarzt und KI-Experte am UKSH betont, dass die endgültige Entscheidung bei der Patientenbehandlung bei den Medizinern liegt.

