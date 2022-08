﻿Kunst erklärt Kanal: Wie Blinde in Kiel Schiffe und Schleusen ertasten können

Kiel. Die Kieler Schleuse am Nord-Ostsee-Kanal ist ein Anziehungspunkt nicht nur für weit gereiste Touristen. Gerade die Schleusenplattform in der Wik erfreut sich großer Beliebtheit – auch für Menschen mit Behinderung. Seit Kurzem steht dort deshalb eine schwere Metalltafel mit einem Schiff darauf und einer Brailleschrift.

Es handelt sich um eines von zehn Reliefs der Künstlerin Ute Diez aus Kiel, die mit dem Projekt „Aussichten“ für ganz besondere Aussichtspunkte. In Kiel stehen diese Tafeln jetzt in Schilksee am Fähranleger, an der Geomarwiese, am Kleinen Kiel, der Schwentine-Mündung und am Schifffahrtsmuseum.

Neue Metalltafel auf der Schleusenplattform in Kiel: Sie hat auch symbolischen Wert

Die Erläuterungen der Sichtfelder sind auf einem Relief mit Erläuterungen in Brailleschrift versehen. Die Tafeln sind groß und von der Beschaffenheit her leicht zu ertasten. Die Aufstellung direkt neben einem Fernglas ist dabei auch Symbol der Verbindung zwischen Menschen mit- und ohne Sehbehinderung zu sehen.

Die Schleusenplattform ist inzwischen auch eine Ausstellung mit Bauwerken der Schleuse. Es ist einer der beliebtesten Orte für Touristen in Kiel.

Von dem alten Kaiseradler der Levensauer Hochbrücke bis zum Modell eines Schleusentores reichen die Ausstellungsstücke. Geöffnet ist die Schleuseninsel von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang.