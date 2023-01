﻿Kuriose Abwege: Auto-Fähre „Travemünde“ durchquert den ganzen Nord-Ostsee-Kanal

Nein, die Fähre „Travemünde“ ist nicht vom Kurs abgekommen. Am Dienstag erschien die Autofähre von der Trave auf einmal in Kiel-Holtenau vor der Schleuse. Ziel der Fahrt ist der Reiherstieg in Hamburg.

Kiel. Wer mit einem Schiff von Lübeck nach Hamburg will, der nimmt normalerweise den 61 Kilometer langen Elbe-Lübeck-Kanal als Abkürzung und nutzt nicht die beiden Priwall-Fähren „Pötenitz“ und „Travemünde“. Sie müssen von der Trave aus durch den Nord-Ostsee-Kanal zur Elbe fahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Dienstag schleuste deshalb die Fähre „Travemünde“ am Kanal in Kiel ein. Das kleine Schiff befindet sich auf dem Weg nach Hamburg zur Buschmann-Werft am Reiherstieg. Dort soll nach Mitteilung der Stadtwerke Lübeck bis Ende Januar die Überholung der Fähre erfolgen.

Überholung der Fähre „Travemünde“: In Lübeck fehlt es an Werften und Docks

Da es in Lübeck seit fast 20 Jahren weder Schiffswerften noch Docks für Überholungen großer Stahlschiffe gibt, müssen die Priwall-Fähren der Stadtwerke Lübeck entweder nach Kiel oder nach Hamburg gebracht werden. Da in Kiel das Dock der Lindenau-Werft gerade belegt ist, blieb für die „Travemünde“ noch nur die lange Fahrt nach Hamburg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Für den Weg durch den Elbe-Lübeck-Kanal sind diese Fähren zu breit

Wegen ihrer geringen Geschwindigkeit von nur fünf Knoten (etwa 8,5 Kilometer proStunde) braucht die Fähre fast zwei Tage für die Fahrt von Hansestadt zu Hansestadt. Die Abkürzung durch den Elbe-Lübeck-Kanal ist wegen ihrer Breite nicht möglich. Die 37 Meter langen und 13,5 Meter breiten Fähren sind für die Schleusen dort genau einen Meter zu breit.

Nachdem die Fähre „Pötenitz“ bereits im Dezember in Hamburg überholt wurde, folgt jetzt die „Travemünde“. Eigentlich sollte die Fähre „Berlin“ als Ersatz einspringen. Doch die ist mit einem Maschinenschaden ausgefallen, so die Stadtwerke Lübeck.

Die Fähre „Pötenitz“ muss deshalb im Januar den Fährdienst zum Priwall allein stemmen. Im Frühjahr wird zudem eine neue Elektrofähre für diese Linie erwartet.