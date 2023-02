﻿Kuriose Ortsnamen in Schleswig-Holstein: Die Welt ist ein Dorf

Brasilien in der Gemeinde Schönberg (Kreis Plön) ist einer von vielen Ortsnamen in Schleswig-Holstein, die nach weiter Welt klingen.

Warum in die Ferne schweifen: Wer in einem einzigen Urlaub Bali, Jerusalem und Sibirien erleben will, der schafft das in Schleswig-Holstein ganz locker. Hier liegt Reisenden - fast - die ganze Welt zu Füßen.

