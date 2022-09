Kutter gesunken: Deutscher Hochseeangler aus der Ostsee zwischen Als und Ærø gerettet

Grüne wählen zwei Kieler zu neuen Landesvorsitzenden

Schleswig-Holsteins Grüne haben ein neues Führungstandem: Ein Parteitag wählte am Sonnabend mit Anke Erdmann und Gazi Freitag gleich zwei Mitglieder aus Kiel an die Spitze. Das kam bei manchen Grünen aus dem Hamburger Umland nicht gut an.